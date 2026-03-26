Sénégal: Journées scientifiques de Matam - La science comme discipline de formation, choix de carrière et levier de développement

Les journées scientifiques organisées dans la région de Matam ont pour objectif de valoriser les sciences et les technologies, tout en encourageant les jeunes à s'orienter vers les disciplines scientifiques. Selon Aboubacar Nguébane, coordonnateur du mouvement Matam Debout, l'objectif est de motiver les élèves de Matam à accorder plus d'attention aux disciplines scientifiques. De nombreux pays ont misé sur la science pour consolider leur développement, souligne-t-il, ajoutant que le chemin à suivre consiste à orienter les jeunes vers les filières scientifiques.

Cet événement qui a rassemblé des centaines de participants dans la commune de Matam, est rehaussé par la présence d'une vingtaine d'académiciens. Il se distingue par des thématiques riches et pluridisciplinaires, mêlant les sciences, la biologie et la géologie, la santé et les enjeux sociétaux. Avec des domaines clés explorés par les experts sur les sciences, la société, le développement, les défis de l'énergie pour un développement durable face au changement climatique, les maladies hydriques, l'autosuffisance alimentaire, les enjeux et défis de la transformation des phosphates, les enjeux des télécommunications et du numérique.

S'y ajoute la tenue de panels sur : les difficultés de l'enseignement des sciences et de celles de la formation de l'enseignement supérieur dans la région. Entre autres sujets qui seront partagés durant trois jours avec les élèves, les parents d'élèves et les acteurs de l'enseignement pour discuter des défis de la région pour un investissement structurant dans la science, la technologie et l'innovation pour construire un avenir prospère et durable.