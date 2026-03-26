Sénégal: Maintien du mot d'ordre de grève à l'université Gaston Berger (UGB) de la CESL - Le Conseil académique sort le bâton

Après l'annonce de la CESL, le samedi 21 mars 2026, confirmant le maintien de son mot d'ordre de grève, le Conseil académique de l'UGB n'a pas tardé à réagir. Déplorant « la persistance de la grève des étudiants » dans une résolution rendue publique à l'issue de sa réunion du mardi 24 mars, cet organe, chargé des questions pédagogiques, scientifiques et disciplinaires, a confirmé le maintien de la date du 14 août 2026 pour la fin de l'année universitaire 2025-2026 et la traduction devant le Conseil de discipline des étudiants ayant empêché le déroulement des enseignements et/ou des évaluations, en violation de la loi 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires.

Réponse du berger à la bergère. Après la sortie de la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL), confirmant dans un communiqué, rendu public le samedi 21 mars, le maintien de son mot d'ordre de grève à l'Université Gaston Berger (UGB), la réaction du Conseil académique de ladite université ne s'est pas fait attendre.

Dans une résolution publiée à l'issue de sa réunion, tenue le mardi 24 mars 2026, consacrée à la situation actuelle de l'UGB, cet organe délibérant principal de l'université pour les questions pédagogiques, scientifiques et disciplinaires, déplorant « la persistance de la grève des étudiants », a tenu à mettre ces derniers face à leurs responsabilités.

« Le Conseil a exprimé sa vive préoccupation face au rythme de progression des enseignements et évaluations et a réaffirmé, en tout état de cause, le maintien de la date du 14 août 2026 pour la fin de l'année universitaire 2025-2026 », a-t-il martelé dans le document. Poursuivant, le Conseil a également indiqué avoir décidé de se « réunir au mois d'août pour apprécier l'opportunité d'invalider l'année ou un semestre en fonction des propositions des instances des UFR et de l'Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL) ».

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Loin de s'en tenir là, le Conseil académique a, par ailleurs, annoncé avoir engagé le Recteur à prendre les dispositions nécessaires afin de traduire, devant le Conseil de discipline et dans les meilleurs délais, les étudiants ayant empêché le déroulement des enseignements et/ou des évaluations, en violation de la loi 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires.

Pour conclure, le Conseil a rappelé qu'en vertu de la résolution en date du 11 avril 2019, réitérée lors de la réunion du 4 juillet 2019, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a été suspendue et ne bénéficie donc d'aucune reconnaissance administrative ou juridique. Seuls les représentants des étudiants au sein des organes des UFR et de l'IPSL, régulièrement élus, demeurent les interlocuteurs légitimes des autorités universitaires et étatiques.