Sénégal: Diourbel/Lutte contre le travail des enfants - Le Comité régional décline sa feuille de route

Le Comité régional intersectoriel de lutte contre le travail des enfants s'est réuni, hier mercredi, pour élaborer son plan d'actions de lutte contre le travail des enfants. L'objectif est d'aboutir à une feuille de route opérationnelle, claire, budgétisée, réaliste et réalisable.

La région de Diourbel joue un rôle pivot dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants et dans la protection des enfants. Des efforts significatifs ont été faits dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, certes ; mais il reste beaucoup à faire.

Il s'agit, selon Madame Sow née Mame Coumba Thiao, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, par ailleurs Coordonnatrice de la Cellule de lutte contre le travail des enfants au ministère en charge du Travail, de l'exploitation des enfants dans les champs agricoles, la mendicité forcée des enfants mais aussi les filles qui rentrent très précoce dans les travaux domestiques et également des enfants conducteurs de charrettes. C'est dans ce cadre qu'un plan d'actions de lutte contre le travail des enfants du Comité sectoriel de lutte contre le travail des enfants a été élaboré.

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Et Madame Sow de rappeler : « le Comité régional intersectoriel de lutte contre le travail des enfants a été institué consécutivement à la ratification des deux Conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) à savoir la Convention 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi mais également la Convention 182 relative aux pires formes de travail des enfants. Ce comité était institué depuis 2004 mais il était en léthargie.

On était là l'année derrière pour sa redynamisation et un nouvel arrêté a été pris. Et on est là pour élaborer une nouvelle feuille de route avec les spécificités de la région de Diourbel, les acteurs de Diourbel en matière de protection de l'enfant. Une feuille de route qui va définir tout ce qui est action de façon urgente pour régler les questions de lutte contre le travail des enfants ».