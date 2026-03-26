Madagascar: Un nouveau gouvernement sans surprise et dans la continuité

À Madagascar, pas de grandes surprises dans le nouveau gouvernement dévoilé le 24 mars par la présidence de la Refondation. Aucun représentant de la Gen Z ne figure parmi les 30 ministres présentés à la presse au palais présidentiel d'Iavoloha. Plusieurs figures emblématiques du précédent gouvernement dissout il y a un peu plus de deux semaines sont en revanche maintenues à leurs postes.

À Madagascar, le Président de la Refondation, Michaël Randrianirina, a privilégié la continuité. Fanirisoa Ernaivo est reconduite comme Garde des sceaux malgré les nombreuses critiques de la Gen Z, qui lui reproche notamment d'avoir soutenu le puissant homme d'affaires Koufali Daya, accusé de corruption. Reconduite également du ministre de l'Économie et des Finances, l'universitaire Herinjatovo Ramiarison, ou encore de la ministre de la Refondation, Hanitriniaina Razafimanantsoa, très attendue pour organiser la future concertation nationale.

Au total, 17 membres de l'ancien gouvernement sont maintenus. Deux changements notables toutefois. Au ministère des Affaires étrangères, Christine Razanamahasoa cède sa place à Alice N'Diaye, une diplomate de carrière. Le ministère de l'Énergie est lui confié à Lucas Rabearimanga, un expert issu de l'Office malgache des hydrocarbures.

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En ouverture de la cérémonie de présentation, Michaël Randrianirina a une nouvelle fois vanté l'utilisation de « nouvelles technologies » pour sélectionner des ministres intègres, en l'occurrence un détecteur de mensonges. « Si un cas de corruption est remonté, le ministre sera déchu immédiatement » a-t-il néanmoins prévenu.

Il a aussi donné pour consigne au nouveau gouvernement dirigé par Mamitiana Rajaonarison d'adopter les recommandations de la Cour des comptes, après que la juridiction a publié le 22 mars une série d'audits accablants sur la gestion des finances publiques sous le régime déchu.