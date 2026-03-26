Tunisie: ASG - Mohamed Chibani remercié

25 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Hédi JENNY

Séparation à l'amiable entre le Carrelage et son entraîneur après le naufrage des Gabésiens en seizièmes de finale de la Coupe face à l'ES Métlaoui

Après avoir pris un avantage conséquent au score en première mi-temps par 2 à 0 ( buts de Moatez Bidani 13' et de Diolvy Moukouba 40'), les coéquipiers du gardien Hamza Attig ( qui a été pourtant un bon rempart face aux attaques des hommes d'Imed Ben Younes durant ces 45 premières minutes de jeu ) se sont effondrés en seconde mi-temps sur une note très lourde et une défaite par 2 à 5 .

Le relâchement aussi bien physique que mental de toute l'équipe, après une première période pourtant prometteuse et prolifique, a soulevé un tas de points d'interrogation. Issue logique d'un duel à armes inégales sur le plan physique ou mauvais coaching de l'entraîneur Mohamed Chibani qui n'a pas su profiter de la bonne entame de match ? La réponse est venue de la direction du club gabésien qui a poussé l'entraîneur Mohamed Chibani à la porte de sortie dans un communiqué publié tard dans la nuit de lundi à mardi.

Une décision qui ne fait pas l'unanimité

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Le nom du successeur de Mohamed Chibani n'a pas été dévoilé, preuve que cette décision ne couvait pas depuis longtemps malgré les cinq points capitaux perdus auparavant (le nul contre le CAB et la défaite contre la JSO). Les fans du Carrelage pensent que le Comité directeur du club a trouvé en l'entraîneur Mohamed Chibani « le bouc émissaire parfait pour camoufler son incapacité à gérer une situation financière assez précaire», ajoutant que l'ancien capitaine du club « a eu au moins le mérite d'accepter de travailler dans des conditions impossibles, avec un effectif très réduit jusqu'au mois de mars, date de la levée tardive de l'interdiction de recrutement et de la qualification des cinq nouvelles recrues sur le fil le 31 janvier, dernier jour du mercato hivernal».

Il faudra au nouvel entraîneur qui succédera à Mohamed Chibani une sacrée chance, pour ne pas dire une baguette magique pour changer le destin de l'ASG avec sept matches-couperets pour tenter d'échapper à la relégation et au retour à l'étage inférieur.

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