Tunisie: Classement QS 2026 - Tunis El Manar domine 14 spécialités au niveau national

L'Université de Tunis El Manar a annoncé, mercredi, avoir enregistré des résultats exceptionnels dans le classement international « QS » des universités par spécialités pour l'année 2026, à travers l'intégration de nouvelles spécialités sur la liste des meilleures universités dans le monde et l'amélioration de son classement dans plusieurs autres spécialités.

Dans ce contexte, l'université de Tunis El Manar a réussi à inscrire 14 spécialités sur la liste des meilleures universités mondiales selon le classement « QS » 2026 et occupe le premier rang à l'échelle nationale dans toutes ces spécialités, selon un communiqué de l'université.

Elle a précisé que ce classement illustre le progrès qualitatif en matière de recherche, d'éducation et des sciences, ainsi que l'ouverture de l'université sur son environnement socio-économique national et international.

La spécialité d'ingénierie pétrolière et pétrochimique a maintenu sa position de leader dans la catégorie (101-150) au niveau mondial, permettant à l'université de se positionner parmi l'élite internationale dans ce domaine vital.

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La spécialité de médecine a réalisé un bond qualitatif, passant de la catégorie (701-850) en 2025 à la catégorie (601-650) en 2026. Les sciences informatiques et les systèmes d'information ont également enregistré des progrès notables.

D'autres spécialités ont été inclus dans ce classement dont notamment, la comptabilité et la finance dans la catégorie (301-375) au niveau mondial, suivies des spécialités d'ingénierie électrique et électronique, des sciences des matériaux, d'agriculture et forestières dans les catégories (401-450) et (401-475).

Les résultats ont fait état d'une évolution notable dans les spécialités de chimie, d'économie et d'économétrie, qui ont évolué vers la catégorie (451-500) alors que les mathématiques ont conservé une stabilité au niveau mondial dans la catégorie (501-600).

Les spécialités de physique, d'astronomie (551-600) et de gestion (601-650) se sont positionnés pour la première fois, ce qui a permis de renforcer la compétitivité internationale de l'université.

L'université de Tunis El Manar a salué ces résultats qui consacrent la culture d'excellence, d'innovation et d'ouverture sur l'environnement et l'employabilité, soulignant que cette réussite est le fruit d'un effort collectif ayant permis à cette université tunisienne de rayonner dans le paysage académique international.

A noter que le classement « QS » mondial des universités par spécialités est un classement international annuel publié par la société britannique Quacquarelli Symonds, spécialisée dans le domaine de l'éducation.

Il a pour but de classer les universités dans plusieurs pays dans le monde selon les spécialités académiques spécifiques au lieu de les évaluer globalement.