Tunisie: Bach en clair-obscur à la Cathédrale de Tunis - Une soirée musicale entre spiritualité et émotion

Entre ombres et lumières, foi et humanité, le génie de Bach résonnera dans un écrin patrimonial pour un concert exceptionnel signé Tūnez Ensemble, à vivre librement le 29 mars.

Le Goethe-Institut Tunis convie le public à un moment musical d'exception avec « Bach : Ombres et Lumières », un concert qui se tiendra le dimanche 29 mars 2026 à 17h00 à la Cathédrale de Tunis, en plein centre-ville. Pensé comme une immersion sensible dans l'oeuvre du compositeur allemand Johann Sebastian Bach, cet événement est proposé en entrée libre, fidèle à une volonté de partage et d'ouverture.

Porté par le Tūnez Ensemble, sous la direction de Fadi Ben Othman, avec une conception dramaturgique de Nabil Asswad, ce concert s'inscrit dans une démarche artistique exigeante où la musique devient vecteur de réflexion sur la condition humaine. À travers une sélection d'extraits majeurs des cantates, passions et motets de Bach, le programme explore deux axes fondamentaux : la mort du Christ, comme symbole des violences humaines, et sa résurrection, porteuse d'espoir et de renaissance.

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Une lecture profondément actuelle, où la figure de Jésus, à la fois tragique et universelle, incarne une idée que rien ne saurait anéantir. Dans un monde traversé par l'incertitude, cette musique intemporelle retrouve une force singulière, oscillant entre intériorité spirituelle et émotion pure. Pour ce programme, Tūnez Ensemble fait le choix d'une formation réduite, privilégiant une approche chambriste.

Une orientation qui permet une plus grande lisibilité des lignes musicales, une clarté polyphonique accrue et une proximité émotionnelle renforcée avec le public. Aux côtés des solistes vocaux -- Nesrine Mahbouli, Oumaima Ben Amar, Hatem Nasri et Haythem Hadhiri --, un ensemble de musiciens tunisiens investira l'espace sonore de la cathédrale avec finesse et précision.

Moment fort de la soirée : la participation de l'organiste allemand Klaus C. van den Kerkhoff, qui interprétera deux pièces majeures à l'orgue, dont la Fantaisie en do mineur en ouverture, offrant à l'édifice toute la puissance de son acoustique. Dans le cadre majestueux de la Cathédrale de Tunis, ce concert promet une expérience immersive où patrimoine architectural et musique sacrée dialoguent avec intensité.

Plus qu'un simple concert, « Bach : Ombres et Lumières » s'annonce comme une méditation artistique sur les tensions du monde et la capacité humaine à transcender l'obscurité.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de musique classique comme pour les curieux en quête d'émotions authentiques.