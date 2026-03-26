Tunisie: Partenariat tuniso-allemand - Cap sur les priorités du plan 2026-2030

M. Mohammed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a tenu aujourd'hui, 25 mars 2026, une séance de travail avec Mme Reem Alabali Radovan, Ministre Fédérale allemande de la Coopération Economique et du Développement (BMZ), à l'occasion de la visite officielle qu'il effectue à Berlin.

Cette rencontre a permis aux deux Ministres de passer en revue les différents aspects de la coopération bilatérale, exprimant leur volonté commune de la renforcer davantage et de l'élever au rang de partenariat stratégique, à la hauteur de l'amitié historique entre les deux pays, qui célèbrent cette année le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

M. le Ministre a présenté un aperçu de certains indicateurs positifs de l'économie tunisienne, soulignant l'importance accordée par la Tunisie au renforcement de la coopération avec le partenaire allemand dans plusieurs domaines, notamment la gestion des ressources en eau, la transition énergétique et numérique, le développement économique durable, la formation professionnelle et l'emploi. Il a, dans ce contexte, salué le rôle central joué par l'Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ) et la Banque Allemande de Développement et de Reconstruction (KfW) dans le soutien à cette coopération.

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M. le Ministre a également insisté sur l'importance de bien préparer les prochaines échéances bilatérales, qui offriront de réelles opportunités pour consolider un partenariat équilibré, fondé sur l'égalité et le respect mutuel, et pour convenir d'un ensemble de projets de développement visant à améliorer les conditions de vie du citoyen tunisien et à rehausser la qualité des services qui lui sont fournis. Il a souligné la nécessité d'aligner ces projets sur les priorités nationales, conformément au plan de développement 2026-2030.

De son côté, la Ministre allemande s'est félicitée du niveau de la coopération bilatérale entre les deux pays, affirmant la disposition de son gouvernement à soutenir les efforts de développement de la Tunisie et son ouverture à l'examen des différents programmes et projets proposés par la partie tunisienne. Elle a également insisté sur l'importance d'impliquer le secteur privé et de renforcer les échanges de délégations économiques entre les deux pays dans le cadre de la mise en oeuvre des projets de développement, tant dans le secteur public que privé.