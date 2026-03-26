Tunisie: Vers un partenariat renforcé dans les secteurs à forte valeur ajoutée avec l'Allemagne

Dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue à Berlin les 24 et 25 mars 2026, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a coprésidé, le 25 mars 2026, avec son homologue allemand M. Johann Wadephul, une séance de travail réunissant les membres des délégations des deux pays, suivie d'une conférence de presse conjointe.

Au début de la réunion, M. le Ministre a souligné que sa visite officielle à Berlin, à l'invitation de son homologue allemand, s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Allemagne. Elle revêt une symbolique particulière et une grande importance, illustrant la profondeur des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays ainsi que la volonté commune de leurs dirigeants de les consolider davantage et de les diversifier dans divers domaines, dans un esprit de partenariat solidaire.

Les deux Ministres ont réaffirmé les principes fondamentaux partagés par les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, fondés sur le respect mutuel, le respect de la souveraineté des États et l'attachement aux valeurs de justice et d'indépendance. Ces valeurs ont permis d'atteindre ce niveau distingué de relations bilatérales dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial, culturel, scientifique et académique.

Elles font du partenariat tuniso-allemand un modèle dans la région. La Tunisie est ainsi l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Allemagne au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, alors que l'Allemagne figure parmi les principaux investisseurs étrangers en Tunisie, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée, en particulier l'industrie des composants automobiles, les industries électroniques, le textile et les technologies modernes.

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Les deux parties ont également insisté sur l'importance de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment celui du développement durable, afin de concrétiser les orientations et les programmes sur lesquels la Tunisie mise dans son plan de développement 2026-2030. Une priorité particulière sera accordée aux projets environnementaux, à la lutte contre les effets du changement climatique, y compris le développement des zones forestières, la gestion et la valorisation des ressources en eau ainsi que la protection du littoral.

Concernant le partenariat tuniso-européen, les deux parties sont convenues de lui insuffler une nouvelle dynamique à travers une vision renouvelée et une approche innovante, visant à rendre les relations plus équilibrées et équitables, avec un rôle moteur de l'Allemagne dans ce sens.

Par ailleurs, M. le Ministre a salué, à cette occasion, la contribution de la communauté tunisienne établie en Allemagne depuis la fin des années 1960, à la construction du développement économique et social du pays. Cette dynamique s'est traduite ces dernières années par l'arrivée d'un grand nombre de médecins, d'ingénieurs, de jeunes entrepreneurs, de personnels paramédicaux et de main-d'oeuvre qualifiée en provenance de la Tunisie vers l'Allemagne.

Les deux Ministres ont également eu un échange constructif et fructueux sur plusieurs questions d'intérêt commun ainsi que sur les enjeux régionaux et internationaux, en particulier les évolutions et les défis multiples que connaît la région du Moyen-Orient. Ils ont souligné que les crises et défis internationaux actuels imposent de privilégier le dialogue et la concertation, et de redoubler d'efforts pour faire respecter le droit international et les principes consacrés par les chartes internationales, notamment celle des Nations Unies, qui demeurent le garant essentiel du droit international et humanitaire.

Dans ce contexte, M. le Ministre a réaffirmé que la question palestinienne reste au coeur des priorités de la Tunisie, en raison de la conviction de sa justesse et de son caractère central, et que la sécurité et la stabilité véritables dans la région ne pourront être atteintes sans permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits légitimes, imprescriptibles, et d'établir son État indépendant et souverain sur l'ensemble de son territoire, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

Il est par ailleurs prévu que le Ministre allemand Johann Wadephul effectue une visite en Tunisie au cours du second semestre de l'année en cours, dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et dans le but d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat.