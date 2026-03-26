Tunisie: UE - L'heure de la révision des accords a sonné

À l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie, le Président Kaïs Saïed, d'abord, et le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, ensuite, ont reçu des messages de félicitations du Président français, Emmanuel Macron, et de la Commissaire européenne Dubravka Šuica.

Ces échanges ont permis aux autorités tunisiennes de souligner l'importance qu'elles accordent à la révision d'un accord de partenariat vieux de trente ans, soit la moitié de l'âge de l'indépendance du pays, afin de le rendre plus équilibré, équitable et favorable au développement économique ainsi qu'à la souveraineté nationale.

Cette orientation se reflète dans le contenu même des discussions diplomatiques récentes. En effet, lors de son entretien téléphonique avec Mme Dubravka Šuica, le 23 mars 2026, Mohamed Ali Nafti a concentré ses échanges sur la réévaluation de l'accord de partenariat et sur les perspectives d'une coopération bilatérale plus équilibrée.

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Quelques jours auparavant, le 20 mars, le Président Kaïs Saïed avait soulevé le même sujet auprès de son homologue français, Emmanuel Macron, réaffirmant ainsi l'importance accordée par la Tunisie à la révision de ses partenariats économiques et politiques avec l'Europe.

Au coeur des préoccupations tunisiennes, figure la révision de l'accord de partenariat actuel, jugé déséquilibré, notamment en matière d'accès aux marchés et de souveraineté économique. La Tunisie aspire ainsi à un partenariat «plus équilibré, plus juste et plus équitable», capable de générer des retombées concrètes pour son économie et son développement national.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a toujours insisté sur l'urgence de réviser l'accord de partenariat en vigueur avec l'Union européenne. Et c'est en toute logique que le chef de la diplomatie tunisienne a renouvelé, lors de son échange téléphonique, son appel à revoir les relations de partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne afin d'en garantir l'équilibre et de les rendre plus justes, équitables et inclusives, à travers l'adoption d'une approche renouvelée et de mécanismes innovants tenant compte de l'intérêt commun des deux parties, ainsi que des défis actuels aux dimensions sécuritaires, économiques, sociales, culturelles, financières et technologiques.

Outre l'aspect économique, cette démarche s'inscrit dans la volonté de Tunis de diversifier ses partenariats stratégiques et de renforcer sa souveraineté nationale dans un contexte international en profonde recomposition. Pour la Tunisie, rééquilibrer ses relations avec l'Union européenne n'est pas seulement une exigence commerciale, mais un impératif pour affirmer son rôle et ses intérêts sur la scène régionale et internationale.

Entré en vigueur en 1995, l'accord de partenariat entre la Tunisie et l'Union européenne a durablement structuré les relations économiques et politiques entre les deux parties. Il s'appuie sur une tradition tunisienne de respect mutuel, de non-ingérence et d'indépendance dans la prise de décision, ainsi que sur des liens d'amitié et de respect profondément ancrés avec les pays européens.

Cependant, plus de trente ans après sa signature, cet accord montre les limites de son cadre initial face aux transformations rapides de l'économie mondiale. L'apparition de nouvelles coalitions économiques, la digitalisation des marchés, l'évolution des chaînes de valeur internationales et les mutations géopolitiques rendent aujourd'hui nécessaire une refonte ambitieuse de ce partenariat.

Une révision qui ne se contenterait pas d'actualiser les termes commerciaux, mais qui viserait également à garantir un équilibre plus juste, renforcer la souveraineté économique tunisienne et adapter la coopération aux défis contemporains, tout en consolidant les liens historiques et stratégiques entre la Tunisie et l'Union européenne, sur la base d'un partenariat véritablement «win-win», bénéfique pour les deux parties et fondé en particulier sur l'intérêt commun.

En appelant à la révision de l'accord de partenariat avec l'Union européenne, la Tunisie entend non seulement renforcer sa souveraineté et ses équilibres économiques, mais également inscrire sa coopération avec l'Union européenne dans une dynamique durable et plus équitable, capable de produire des retombées concrètes pour son économie.