Afrique: Migration - 97 Guinéens rapatriés de Tunisie

Quatre-vingt-dix-sept migrants ont été rapatriés mardi de la Tunisie vers la Guinée, dans le cadre du 4ème vol charter de l'année organisé par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Ce départ s'inscrit dans le programme d'Assistance au Retour Volontaire et à la Réintégration (AVRR), permettant aux bénéficiaires de regagner leur pays d'origine en toute sécurité et dans la dignité.

Selon les canaux officiels de l'OIM, la réalisation de ce vol a été rendue possible grâce au soutien financier de l'Italie.

Il s'agit d'une nouvelle opération dans le cadre de la coopération entre l'OIM et les partenaires internationaux pour gérer les flux migratoires de manière humaine et ordonnée.

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Au-delà du transport aérien, les rapatriés bénéficient d'un dispositif de réintégration complet. L'accompagnement de l'OIM ne se limite pas à une aide financière, il inclut des conseils personnalisés destinés à aider les retournés à retrouver leur autonomie et à reconstruire leur vie de manière durable.

Parmi les passagers figurait Soumah, un instituteur déterminé à concrétiser ses projets professionnels dès son arrivée. « Je suis encore jeune. Dès mon arrivée, je suivrai des formations en gestion et en leadership.

Je veux aller loin », a-t-il confié, illustrant l'impact du programme sur les parcours individuels.