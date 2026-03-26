Madagascar: Monde du travail - De fausses offres d'emploi pullulent

De nombreuses fausses offres d'emploi à l'étranger attirent les jeunes Malgaches. Cependant, plusieurs témoignages font état de conditions de travail difficiles et de promesses non tenues.

Sur les réseaux sociaux comme Facebook, les offres d'emploi à l'étranger se multiplient à grande vitesse. Comptes personnels et pages spécialisées promettent d'envoyer des jeunes travailler à l'étranger. « C'est souvent vers le Cambodge, la Malaisie ou d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Ces postes sont généralement présentés comme des emplois en «customer service» et relayés par des intermédiaires malgaches. Mais derrière ces promesses séduisantes se cachent de véritables pièges », témoigne une victime.

Selon plusieurs témoignages anonymes, le scénario est presque toujours le même. Les candidats sont contactés via ce qui semble être une agence sérieuse, sans aucun frais à payer. On leur promet une formation marketing, un salaire attractif et un logement sur place. Les critères de sélection incluent un bon niveau d'anglais et un diplôme bacc minimum.

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Les candidats sont ensuite ajoutés à un groupe WhatsApp avec les responsables RH de l'entreprise pour organiser les entretiens et envoyer les documents nécessaires : visa, billet d'avion et lettre d'invitation. Dans certains cas, un contrat de travail est même envoyé avant la formation.

Aucun recours

Mais sur place, la réalité est tout autre. Comme le raconte un jeune Malgache arrivé récemment au Cambodge : « À notre arrivée, nos passeports ont été confisqués. Nous avons été forcés de travailler dans des zones industrielles désertes, à faire des arnaques en ligne sur WhatsApp et TikTok. Toute erreur était sévèrement sanctionnée : salaire réduit ou non versé, conditions de travail très difficiles. Le poste de «customer service» n'existait pas. »

De nombreux jeunes restent encore victimes de cette arnaque, certains étant même bloqués à l'étranger, loin de leur famille et sans aucun recours immédiat. « Ces situations mettent en lumière la vulnérabilité des jeunes face à des promesses d'emploi séduisantes mais totalement mensongères, qui jouent sur leur désir d'indépendance et de meilleures opportunités professionnelles. Les témoignages révèlent que certains ont été forcés de travailler dans des conditions précaires, leurs passeports confisqués et soumis à des tâches frauduleuses pour des entreprises inexistantes », note un observateur.

Avant toute démarche, il faut vérifier l'offre et le contrat auprès du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFOP). Cela permet de s'assurer non seulement de la légitimité de l'emploi proposé, mais aussi de la fiabilité de l'agence ou de l'intermédiaire qui recrute.