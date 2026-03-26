Madagascar: Tennis - Coupe Davis - Rajaobelina et Andrianjafitrimo capitaines des Akomba

La Fédération malgache de tennis mise sur deux figures du sérail pour encadrer ses équipes nationales. Entre continuité et transmission, le choix se veut structurant.

À l'issue d'un appel à candidatures, la Fédération malgache de tennis (FMT) a tranché. Deux profils expérimentés ont été désignés pour diriger les sélections nationales engagées sur la scène internationale : Rija Rajaobelina prend les commandes de la Coupe Davis, tandis que Teddy Andrianjafitrimo prend en charge l'équipe féminine en Billie Jean King Cup pour l'année en cours.

Dans sa note officielle, la FMT a tenu à saluer « l'engagement, l'abnégation et la volonté constante de faire progresser le tennis malgache» de l'ensemble des candidats. Un message fort, qui reconnaît un travail de fond « souvent discret mais essentiel », tout en assumant des choix guidés par « une dynamique de continuité, de performance et de vision à long terme ».

Dans le paysage du tennis malgache, Rija Rajaobelina incarne la stabilité. Ancien joueur de l'équipe nationale, formé en partie à l'étranger, notamment en France, il a longtemps défendu les couleurs du pays en Coupe Davis. Apprécié pour son sérieux et son sens du collectif, il s'est progressivement orienté vers l'encadrement.

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Déjà capitaine par le passé, il avait réussi à maintenir Madagascar dans des groupes relevés, notamment en zone Europe-Afrique. Sa reconduction pour 2026 s'inscrit logiquement dans cette continuité. Plus qu'un simple technicien, il apparaît comme un homme de confiance, capable de fédérer, de gérer les individualités et de bâtir un projet cohérent dans un contexte encore fragile.

En construction

Face à lui, Teddy Andrianjafitrimo représente davantage la transmission. Ancien pilier du tennis national, il s'est illustré par son engagement et son rôle dans l'émergence de jeunes talents, comme ce fut le cas lors des Jeux des îles de l'océan Indien en 2023 à Madagascar, avec deux médailles d'or -- en simple et en double dames. Désormais à la tête de l'équipe engagée en Billie Jean King Cup, il hérite d'un groupe jeune, en quête de repères, mais prometteur.

Son approche, axée sur la rigueur, la discipline et la cohésion, devra permettre de structurer une équipe encore en construction. Habitué aux réalités du tennis local, il devra composer avec des moyens limités tout en instaurant une dynamique positive.

À travers ces deux nominations, la Fédération malgache de tennis envoie un message clair : le développement du tennis malgache passera par ses propres forces. Interrogé sur sa nomination, Teddy Andrianjafitrimo a réagi: « Ma première réaction est un mélange d'enthousiasme et de lucidité face au travail à accomplir. Le groupe possède du potentiel, et l'objectif est de l'accompagner sur les plans sportif et mental. À court terme, il s'agit de stabiliser l'équipe et de rester compétitif à chaque match, avant de bâtir, à moyen terme, une formation capable de rivaliser avec de grandes nations. Malgré les défis liés à la dispersion des joueuses et au manque de moyens, l'ambition est de construire un collectif soudé, engagé et fier de représenter Madagascar. »