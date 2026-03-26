Madagascar: Tantely Ranoelijaona - « La propreté de la ville repose sur la coordination de tous »

interview

Tantely Ranoelijaona, DG par intérim de la SMA, rappelle que la propreté de la ville est une responsabilité partagée.

Quels sont les principaux défis auxquels fait face la SMA ?

La Société municipale d'assainissement (SMA) fonctionne avec vingt-six camions et environ huit cents agents, mais ces moyens restent insuffisants face à l'ampleur de la tâche. Parmi les difficultés figure le manque d'équipements de protection individuelle (EPI), actuellement en cours d'acquisition. À cela s'ajoutent les missions confiées à la SMA, qui ne se limite pas à la collecte des déchets, mais inclut également le curage des canaux. Le financement constitue aussi un défi majeur : les ressources issues des redevances sur les ordures ménagères et les eaux usées sont parfois insuffisantes pour couvrir les charges, notamment les salaires, le carburant et la maintenance des équipements.

Pourquoi observe-t-on une accumulation fréquente des déchets ?

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L'accumulation des déchets s'explique principalement par leur volume très élevé, estimé entre 700 et 1 000 tonnes par jour à Antananarivo. À cela s'ajoutent des facteurs tels que le non-respect des horaires de dépôt, les dépôts sauvages et les contraintes liées à la circulation, qui ralentissent l'évacuation des ordures.

Quels sont les moyens déployés ?

La capitale dispose de plus de deux cent quarante bacs à ordures installés dans plusieurs quartiers pour faciliter le dépôt des déchets. En parallèle, la SMA mobilise des moyens humains et matériels importants pour assurer la collecte. Toutefois, ces équipements restent limités face à l'augmentation constante de la production de déchets, ce qui rend la gestion globale plus complexe.

Les bacs à ordures sont exclusivement réservés aux déchets ménagers. Il est donc interdit d'y jeter des branches, de la terre ou tout autre type de déchets inadaptés. Par ailleurs, le Projet d'amélioration du système de gestion des déchets solides d'Antananarivo (GESDA) permet de renforcer le tri des déchets, notamment dans les quartiers de Cité Ampefiloha et Ambohitrakely.

Comment s'organise concrètement la collecte ?

La collecte s'effectue en rotation. Durant la journée, des camions multibennes assurent le ramassage des ordures dans les différents points de regroupement. La nuit, des traks prennent le relais pour intervenir dans les zones les plus critiques. Les opérations nocturnes débutent généralement vers 19 heures et peuvent se poursuivre jusqu'à 4 heures du matin, afin d'éviter les embouteillages et d'optimiser les interventions. Face à l'accumulation des déchets, une opération coup de poing pour la collecte des ordures a été lancée.

Quel rôle doivent jouer les citoyens ?

La propreté de la ville ne peut pas reposer uniquement sur la SMA. Les habitants d'Antananarivo doivent s'impliquer activement en respectant les horaires de dépôt des déchets et en évitant les dépôts sauvages.