Madagascar: Enseignement - Une filière maritime à l'université d'Androy

Développement académique. L'université d'Androy prévoit d'intégrer la filière maritime au sein de son campus universitaire. Le président de l'université, Dr Nofisoa Mampitohy Jonary Tolérant, s'est rendu à l'École nationale d'enseignement maritime (ENEM) pour une visite officielle placée sous le signe de la coopération et du développement académique, le 19 mars.

Cette rencontre marque une étape déterminante dans le projet d'ouverture d'une formation supérieure maritime sur le campus d'Ajombakilala, à Ambovombe-Androy. Les deux institutions ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer l'accès à des formations de qualité, adaptées aux besoins stratégiques du Grand Sud et du secteur maritime national.

L'intégration de la filière maritime à l'université d'Androy ouvre de nouvelles perspectives pour les jeunes de la région, en matière de professionnalisation, de spécialisation, d'innovation et de contribution au développement économique durable.

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Dans le cadre de cette dynamique, le président de l'université d'Androy a également effectué une visite de courtoisie à l'université de Mahajanga, où il a été reçu par le Pr Blanchard Randrianambinina. Cette visite pourrait également aboutir à la signature d'une convention de partenariat entre l'université d'Androy et l'Institut d'Odonto-Stomatologie Tropicale de Madagascar (IOSTM).