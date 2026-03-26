Madagascar: Épidémie de Mpox - Dix-sept centres de vaccination opérationnels à Analamanga

Face à la recrudescence de la Mpox, les autorités sanitaires renforcent la riposte dans la région Analamanga avec la mise en place de dix-sept sites de vaccination. L'objectif est de freiner la propagation du virus, particulièrement dans les zones les plus touchées.

Dans le district d'Ambohidratrimo, la vaccination est assurée au niveau des centres de santé de base niveau 2 (CSB2), notamment à Ambohitrimanjaka, Ivato Aéroport, Antehiroka, Merimandroso et Mahitsy. Du côté d'Antananarivo-Atsimondrano, les structures de santé d'Itaosy, Tanjombato, Anjomakely et Fenoarivo sont mobilisées.

Plusieurs sites sont également opérationnels dans le district d'Antananarivo-Avaradrano, dont le CTI d'Anosy Avaratra ainsi que les CSB2 de Sabotsy Namehana, Ankadikely, Ambohimangakely, Alasora et Ampahimanga Ambohimanambola. Pour Antananarivo-Renivohitra, le CSB2 Isotry Centre assure la vaccination.

Cette stratégie de vaccination ciblée vise en priorité les districts enregistrant le plus de cas, afin de limiter la transmission et de protéger les populations les plus exposées. À ce jour, la région Analamanga, notamment les districts d'Antananarivo-ville et d'Atsimondrano, compte 141 cas confirmés, selon le Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP) national.

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Le porte-parole du COUSP, le Pr Mamy Randria, précise que la vaccination cible en priorité les groupes à risque : personnes ayant plusieurs partenaires sexuels, cas contacts identifiés depuis moins de quatre jours, personnes vivant avec le VIH et agents de santé en première ligne. Il rappelle que la prévention demeure le moyen le plus efficace pour éviter les formes graves et contenir l'épidémie.

Au niveau national, le dernier bilan arrêté au 24 mars fait état de 1 417 cas notifiés de Mpox, dont 697 confirmés. Au total, 45 districts sont touchés à travers le pays. Pour toute information complémentaire, les autorités invitent la population à contacter le numéro vert 115, désormais en remplacement du 910.

Les autorités sanitaires appellent enfin à une mobilisation générale, encourageant la population à se faire vacciner et à respecter strictement les mesures de prévention afin de limiter la propagation du virus.