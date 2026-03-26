Madagascar: Circulation - Un accident provoqué par une méconnaissance du Code de la route

26 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Hier, deux motos sont entrées en collision sur la rocade d'Antananarivo. Un scooter a été percuté par une autre moto après avoir ralenti sur un passage piéton et effectué un virage brusque vers la gauche, comme si le passage piéton était un rond-point.

« Ce principal fautif ne maîtrise certainement pas le Code de la route », indique une source policière. Elle souligne que ce type d'accident n'est pas un cas isolé. « La plupart des accidents de moto sont provoqués par la méconnaissance du Code de la route et le manque de prudence », ajoute la source.

Bien que l'exigence du permis de conduire pour les motards ait été annoncée, elle n'a pas encore été concrétisée. Pendant ce temps, les accidents continuent de se multiplier. Entre le 15 et le 21 mars 2026, 23 accidents de moto ont été recensés à Antananarivo, dont 9 liés à la conduite en état d'ivresse, 10 accidents simples, 1 accident mortel et 3 délits de fuite, selon la Police nationale. « La prudence est essentielle pour tous les usagers de la route afin d'éviter les accidents », note la source policière.

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