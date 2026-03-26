Madagascar: Amicaux - Deux jours de dernier réglage avec le groupe au complet

26 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Le groupe est au grand complet à partir de ce jeudi, à deux jours du premier match. Le sélectionneur Corentin Da Silva Martins et ses protégés disposent ainsi de deux jours pour tout peaufiner ensemble les derniers réglages.

Les Barea joueront deux matchs amicaux dans le cadre de la fenêtre FIFA à Antalya en Turquie. Les hommes de Corentin Martins affronteront le samedi 28 mars les Faucons Blancs Kirghizes, avant de jouer contre les Nzalang Nacional de équato-guinéens le mardi 31 mars. Une douzaine de joueurs, tous des expatriés, avaient assisté à la première séance d'entraînement en salle ce mardi.

« La séance de vélo est une reprise, basée sur le travail de mobilité articulaire pour monter la température corporelle et pour préparer la première séance sur le terrain (...) Nous avions travaillé la mobilité au niveau des chevilles et des genoux pour une durée de 15 à 20 minutes, puis la mobilité du reste du corps », a expliqué Olivier Guillier, préparateur physique et mental de l'équipe.

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La deuxième vague de la délégation de Madagascar, composée des joueurs locaux, en l'occurrence le portier de l'Elgeco Plus Michel « Toldo » Ramandimbison, et les deux éléments du Disciples FC, Bono Rabearivelo et Radoniana Rabemanantsoa, avait débarqué hier matin. Et la dernière vague a foulé le sol turc hier dans la nuit du mercredi au jeudi. Les deux derniers attendus ont été le gardien de but du club réunionnais Nina Rakotoasimbola et l'attaquant du FC Septemvri Nicolas Fontaine. La deuxième vague des expatriés a débarqué hier et a de suite rejoint le groupe lors de la séance d'entraînement d'hier soir.

Lors des séances d'entraînement sur le terrain hier, le groupe a attaqué le renforcement de la condition physique et le travail tactique, l'automatisme, sous l'égide du coach Corentin Martins et de son nouvel assistant, Jean-François Pien. Ces deux matchs amicaux serviront de test d'évaluation et de confirmation de chaque joueur à son poste respectif.

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