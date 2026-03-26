Madagascar: Préservation de l'environnement - Une école créée dans un site de reboisement

Une zone de reboisement à Ankazobe est dotée d'un établissement scolaire. Une école primaire publique moderne a vu le jour à Firarazana Ankazobe, au coeur d'une zone de reboisement portée depuis près de deux décennies par Alterra.

"Cette réalisation s'inscrit dans une dynamique plus large de développement territorial, où la préservation de l'environnement s'accompagne d'un engagement concret en faveur des communautés locales", selon un communiqué dans le cadre de l'inauguration de l'établissement scolaire par la Fondation Axian aux côtés d'Alterra et des entités du Groupe Axian - Yas Madagascar, MVola et TowerCo of Africa.

Le projet a permis la réhabilitation et la construction d'infrastructures essentielles pour améliorer durablement les conditions d'apprentissage des élèves de Firarazana. L'ensemble de ces infrastructures bénéficie directement aux élèves et aux enseignants, dans un contexte où l'ancienne école, particulièrement dégradée, ne permettait plus de répondre à l'augmentation des effectifs.

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En quinze ans, la Fondation Axian a participé à la construction et à la réhabilitation de 230 écoles, au bénéfice de plus de 56 000 enfants scolarisés. « La Fondation agit à Madagascar avec une conviction constante : le développement humain passe par des réponses concrètes, durables et conformes aux priorités nationales », souligne-t-elle.