Madagascar: Tennis - Open de Pâques - Tsantaniony Iariniaina part favorite à Antsirabe

26 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Du 1er au 4 avril, Antsirabe accueille une première édition prometteuse de l'Open de Pâques. Initié par la Ligue de tennis du Vakinankaratra, sous l'égide de la Fédération malgache de tennis, le tournoi réunira les passionnés sur les courts de l'Acmil, dans une ambiance à la fois compétitive et conviviale.

Parmi les têtes d'affiche, Tsantaniony Iariniaina attire particulièrement l'attention. Championne de Madagascar en titre, elle aborde la compétition avec le statut de grande favorite en simple dames. Sa régularité et son expérience devraient faire la différence face à une concurrence déterminée à bousculer la hiérarchie.

Chez les hommes, la ville d'Antsirabe sera représentée par Iarivomanana et Tonny, attendus comme les porte-étendards locaux dans le tableau simple. L'enjeu sera de taille pour les joueurs engagés, dans un tournoi qui veut s'inscrire durablement dans le calendrier national.

Plusieurs catégories sont au programme afin de toucher un large public : simples seniors hommes et dames, doubles hommes (+45 ans), doubles mixtes (+35 ans), ainsi que des tableaux jeunes combinés U12/U14 et U16/U18.

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Au-delà des résultats, cet Open de Pâques incarne une volonté de décentralisation et de promotion du tennis dans la région Vakinankaratra, en rapprochant la compétition du public et en valorisant les talents locaux.

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