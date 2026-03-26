Afrique: Classement FIFA - Madagascar perd une place

Le classement mondial des sélections nationales reste quasi inchangé. Malgré la période d'actualisation du classement Fifa depuis mi-janvier, presque sans matchs officiels, Madagascar perd une place, du 104e au 105e rang.

Les Barea occupent la 22e place en Afrique s'ils étaient classés 21e lors de la précédente publication du 18 janvier. Les Comores talonnent de près la Grande Île au 106e rang mondial et 23e sur le continent. Les quatre autres pays de la région conservent leur place respective, à savoir les Maldives (173e), Maurice (177e), Djibouti (196e) et les Seychelles (203e).

Aucun changement n'a également été constaté dans le Top 10 africain. Le leader intouchable du continent, le Maroc, se situe dans le Top 10 mondial, au 8e rang. Son dauphin, le Sénégal, est classé 14e mondial, devant le Nigéria (26e), l'Algérie (28e), l'Égypte (32e), la Côte d'Ivoire (37e), le Cameroun (45e), la Tunisie (47e), la RD Congo (48e) et le Mali (54e). Au sommet du classement mondial, l'Espagne conserve son fauteuil de leader devant l'Argentine, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, le Maroc, la Belgique et l'Allemagne.