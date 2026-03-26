Madagascar: VTT - Big Challenge V - Une quarantaine d'inscrits au départ

26 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La 5e édition de la course de vélo tout terrain (VTT), « Big Challenge », verra la participation de plus d'une quarantaine de concurrents. Ces engagés sont répartis dans quatre catégories dont les moins de 17 ans, les U20, les seniors U35 et les vétérans de plus de 35 ans.

L'événement se tiendra le 29 mars à Ambohimanga Rova et est organisé par Optimus Bike Academy, en partenariat avec CT Motors, concessionnaire des deux et des quatre roues. Sponsor officiel de l'événement, CT Motors profitera de l'occasion pour lancer la marque de vélo américaine haut de gamme Scott, dont plusieurs grands champions internationaux pilotent depuis des années. Les courses se dérouleront aux alentours d'Ambohimanga Rova sur un circuit technique comportant des montées, des descentes et du plat.

Outre les épreuves de cross-country et d'enduro, les passionnés pourront participer à la randonnée tout en visitant et appréciant les sites historiques d'Ambohimanga. CT Motors alignera ses vététistes pilotant des vélos Scott. « Après des années de recherches et pour plus de gain d'efficacité, un VTT Scott qui se vend à plus de 35 millions d'ariary est fabriqué intégralement en fibre de carbone, avec des suspensions électroniques, des pneus tubeless, des roulements en céramique, des freins hydrauliques, des amortisseurs avant et arrière et il y a aussi l'option avec assistance électrique », explique Lovasoa Naly Ravelonarivo, responsable du département vélo au CT Motors.

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