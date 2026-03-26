Sénégal: Forum économique Sénégal-Espagne - Le Chef de l'Etat loue l'attractivité du pays

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a présidé le 25 mars 2026 à Madrid le Forum économique Sénégal-Espagne, réunissant autorités et acteurs du secteur privé des deux pays.

«Les échanges économiques enregistrent une dynamique remarquable, marquée par une performance historique : les exportations sénégalaises vers l'Espagne atteignent 388 milliards FCFA (591 M€), contre 154 milliards FCFA en 2024, soit une progression de 152 %. Dans le même temps, les importations s'élèvent à 315 milliards FCFA (480 M€), consacrant pour la première fois une balance commerciale excédentaire en faveur du Sénégal, avec un surplus de 73 milliards FCFA (111 M€) », informe la Présidence de la République dans un communiqué de presse publié sur son site officiel.

S'appuyant sur ces résultats concrets, ajoute la même source, le Président de la République a mis en avant un Sénégal attractif, réformé et ouvert aux investissements, avec des opportunités structurantes dans des secteurs clés.

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À travers ce forum, le Chef de l'État affirme un leadership économique engagé, orienté vers la création de valeur, l'emploi et le positionnement du Sénégal comme un partenaire stratégique et une porte d'entrée vers le marché africain.