Afrique: Commémoration de la Journée internationale de souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique

En marge de la soixante-et-unième session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDH), la Délégation permanente de l'Union africaine, en collaboration avec le Groupe africain à Genève et l'ONG World Against Racism Network (Réseau mondial contre le racisme - WARN), a organisé son événement parallèle annuel pour commémorer la Journée internationale de souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique, conformément à la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée en décembre 2007 et proclamant le 25 mars Journée internationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage.

S.E. le Dr Girma Amente NONO, Représentant permanent de l'Union africaine à Genève, a animé l'événement. Parmi les intervenants figuraient l'Honorable Idrisaa SOW, Président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, S.E. l'ambassadrice Fancy Chepkemoi TOO, Représentante permanente du Kenya et coordinatrice du Groupe africain pour les droits de l'homme, S.E. l'ambassadrice Ann-Kathryne LASSEGUE, Représentante permanente d'Haïti et coordinatrice de la CARICOM, Mme Nada AL-NASHIF, Haut-Commissaire adjointe aux droits de l'homme, Mme Lidiya GRIGOREVA, Cheffe de cabinet du Bureau des Nations Unies à Genève, Mme Bridget OHABUCHE, du Forum panafricain européen pour les personnes d'ascendance africaine, et M. Jan LONN, du World Against Racism Network.

Dans son allocution d'ouverture, le Dr NONO a indiqué que l'Union africaine, à son plus haut niveau, avait proclamé 2025 « Année de la justice pour les personnes d'ascendance africaine par le biais de réparations » et que plusieurs activités avaient été menées à travers le monde pour promouvoir ce thème. Dans le même esprit, à l'initiative de la délégation du Togo, la Conférence de l'UA a adopté en février 2025 une décision qualifiant l'esclavage des Africains de crime contre l'humanité. Par ailleurs, le Sommet de l'UA a décidé, en février 2026, d'inclure les réparations pour l'esclavage transatlantique, le colonialisme et l'apartheid parmi ses projets phares.

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Les éminents intervenants ont souligné la nécessité d'aborder les causes et les conséquences de l'esclavage et de la traite transatlantique, ainsi que les leçons qui en ont été tirées, afin de sensibiliser aux dangers du racisme et des stéréotypes. Ils ont également appelé à des mesures plus concrètes pour lutter contre la marginalisation dont continuent de souffrir les personnes d'ascendance africaine dans de nombreuses régions du monde, notamment par le biais de réparations.

Il convient également de rappeler que, à l'initiative du Groupe africain, mené par la délégation sud-africaine, le Conseil des droits de l'homme a adopté en octobre 2025 la résolution périodique intitulée : « De la rhétorique à la réalité : un appel mondial à une action concrète contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée », par laquelle le Groupe africain a réaffirmé l'importance d'une mobilisation collective contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, en mettant notamment l'accent sur la nécessité de s'attaquer aux causes historiques profondes des manifestations contemporaines du racisme, ainsi que de reconnaître les formes multiples et aggravées de discrimination raciale.

Le Groupe africain a également mis en avant l'importance des réparations en faveur des personnes d'ascendance africaine au titre des injustices historiques, en particulier l'esclavage et le colonialisme, conformément au thème de l'UA pour l'année 2025, consacré à la justice pour les personnes d'ascendance africaine par le biais de réparations.

Dans son allocution de clôture, le Dr NONO a souligné que l'abolition de l'esclavage ne saurait être considérée comme un simple jalon figé de l'histoire. Elle doit plutôt inspirer la communauté internationale à envisager un avenir meilleur, fondé sur une détermination renouvelée à combattre toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée, et à traduire cet engagement en mesures concrètes et efficaces.

Genève, le 25 mars 2026