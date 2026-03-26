Sénégal: La visite du chef de l'Etat en Espagne au menu des quotidiens

Dakar — La visite du président Bassirou Diomaye Faye en Espagne et la menace d'une année invalide à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis sont entre autres les sujets abordés par les quotidiens reçus, jeudi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Concernant le déplacement du chef de l'Etat en Espagne, Le Soleil affiche à la Une : "Diplomatie d'impacts". "En visite officielle en Espagne, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu, hier, avec les honneurs au Palais Royal de Madrid par le Roi Felipe VI. Le chef de l'État a accordé aussi des audiences à des hommes d'affaires dont les dirigeants des groupes Gb Foods et Riu Hotels & Resorts", rapporte le journal.

"(...) le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, hier à Madrid, le Forum économique Sénégal-Espagne, réunissant autorités et acteurs du secteur privé des deux pays. Selon la présidence de la République, les échanges économiques enregistrent une dynamique remarquable, marquée par une performance historique : les exportations sénégalaises vers l'Espagne ayant atteint 388 milliards de FCFA en 2025, contre 154 milliards de FCfa en 2024, soit une progression de 152%", souligne la publication.

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Elle ajoute que "dans le même temps, les importations s'élèvent à 315 milliards de FCFA, consacrant pour la première fois une balance commerciale excédentaire en faveur du Sénégal, avec un surplus de 73 milliards de FCfa". Le quotidien L'As relève que Bassirou Diomaye Faye "veut plus de vigueur et de densité" sur l'axe Dakar-Madrid.

"En déplacement depuis le 24 mars pour une visite officielle de deux jours en Espagne, le chef de l'Etat a été reçu par le roi Felipe VI. Au cours d'un déjeuner organisé hier en son honneur, Bassirou Diomaye Faye dit vouloir donner plus de vigueur et de densité à la coopération entre Dakar et Madrid", note le journal. Selon Libération, "L'Espagne déroule le tapis rouge à Bassirou Diomaye Faye".

"Diomaye en guest star en Espagne", dit WalfQuotidien. "Le roi d'Espagne, Felipe VI a mis, hier à Madrid, les petits plats dans les grands, en recevant le président du Sénégal. Il a accueilli Bassirou Diomaye Faye dans la salle la plus prestigieuse du Palais d'Orient de Madrid pour partager avec lui un déjeuner lors duquel, ils ont prononcé des discours. Signe de l'importance que l'Espagne donne à la visite du chef de l'Etat sénégalais pour resserrer les liens politiques et économiques bilatéraux", écrit Walf.

Dans sa livraison du jour, Le Quotidien note que "le bras de fer entre les étudiants et la direction de l'Université Gaston Berger (Ugb) vient de franchir un nouveau palier". En effet, "dans une résolution datée du 25 mars 2026, le Conseil académique a annoncé une série de mesures de fermeté, allant de sanctions disciplinaires à la menace d'une année invalide", rapporte le journal qui affiche à la Une : "L'Université Gaston Berger dans un mauvais cycle".

"L'heure n'est plus à la médiation à Sanar. Face à la persistance de la grève déclenchée par la Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl), le Conseil académique, sous l'autorité du Recteur Pr Magatte Ndiaye, a décidé de passer à l'offensive pour tenter de sauver ce qui reste de l'année universitaire. Et la menace de l'invalidation de l'année universitaire plane au Nord", selon Le Quotidien.

Pour le quotidien L'As, "cette résolution intervient dans un climat de tension persistante à l'UGB, où les revendications estudiantines continuent d'impacter le fonctionnement normal de l'université. Les autorités universitaires appellent les étudiants à la responsabilité et à la retenue pour trouver une issue heureuse à la crise".

Sud Quotidien s'intéresse à la fiscalité à l'heure de la digitalisation. "Dans le cadre du New Deal Technologique porté par le gouvernement, la Direction générale des impôts et des domaines (DGID) s'engage dans une réforme centrée sur la digitalisation des services fiscaux. L'ambition est de simplifier les procédures, améliorer la compréhension de l'impôt et renforcer la relation entre l'administration et les contribuables", souligne Sud.