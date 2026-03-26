Afrique: Me Seydou Diagne - 'Aucune décision n'ordonne au Sénégal de restituer le trophée ou les médailles'

Dakar — Le verdict du jury d'appel de la Confédération africain de football (CAF) déclarant le Maroc vainqueur de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des nations (CAF) de football sur tapis ne concerne pas la restitution du trophée ou des médailles remis au Sénégal, a précisé, jeudi, à Paris, le coordonnateur du pool d'avocats de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Seydou Diagne.

"À ce jour, aucune décision n'ordonne au Sénégal de restituer le trophée ou les médailles", a-t-il dit lors d'une conférence des avocats de la FSF. Selon Me Diagne, le jury d'appel de la CAF a déclaré le Maroc vainqueur, mais a rejeté deux ses requêtes qui concernaient le retrait du titre au Sénégal et l'attribution à la partie marocaine de l'ensemble des récompenses, incluant la coupe, les médailles et le Prize Money. La juridiction de la CAF a seulement donné suite aux requêtes du Maroc concernant le retrait du Sénégal et l'abandon du match par son équipe nationale (articles 82, 83, 84).

Me Diagne a insisté sur le fait que ni le retrait du titre ni la restitution des récompenses n'ont été retenus par le jury d'appel de la CAF, sans compter que l'instance judiciaire n'a pas encore notifié à la FSF les motivations de sa décision. Le jury d'appel de la CAF, après avoir statué sur un recours du Maroc le 17 mars dernier, a retiré le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour l'attribuer au Maroc (forfait 3-0 sur tapis vert), deux mois après la finale de Rabat.

Le Sénégal avait battu le Maroc 1-0 en finale, le 18 janvier, lors d'un match marqué par le refus des footballeurs sénégalais de jouer après l'invalidation de leur but suivie de l'obtention d'un penalty pour le Maroc dans le temps additionnel, alors que le score était toujours de 0-0. Après une interruption de quelques minutes, les joueurs sénégalais sont finalement revenus sur le terrain et le penalty de Brahim Diaz a été arrêté avant que Pape Guèye n'inscrive le but de la victoire en prolongation.

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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé, mercredi, avoir accusé réception d'un recours introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), relatif à la finale de la CAN 2025.

Dans le communiqué consulté par l'APS, le TAS informe que l'appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026 déclarant que l'équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 par forfait et attribuant la victoire à l'équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0.

"Enregistré par le TAS le 25 mars 2026, l'appel conclut à ce que la décision de la CAF soit annulée et que la FSF soit déclarée vainqueur de la CAN. La FSF demande également la suspension immédiate du délai pour le dépôt du mémoire d'appel jusqu'à ce que les motifs complets de la décision de la CAF soient notifiés. La décision de la CAF du 17 mars 2026 ne contenait que le verdict du Jury d'appel de la CAF", écrit la source. Elle signale qu'une formation arbitrale du TAS sera nommée pour statuer sur cette affaire, à la suite de quoi un calendrier de procédure sera établi.