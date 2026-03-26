Sénégal: Fête du 4 avril - Le maire de Thiès satisfait du bon déroulement des préparatifs

Thiès — Le maire de Thiès, Babacar Diop a dit sa satisfaction quant au bon déroulement des préparatifs de la fête du 4 avril prévue dans la capitale du rail, soulignant que les travaux d'embellissement et d'éclairage public sont presque achevés.

"De manière générale, les préparatifs se déroulent bien. Depuis hier [mardi], les activités ont débuté à travers le colloque international et l'exposition que nous avons organisés pendant deux jours", a fait savoir le maire de la ville, selon qui tous les autres aspects aussi se déroulent très bien. Il intervenait lors d'un plateau télévisé organisée mercredi par l'Association de la presse locale (APL), en prélude de la célébration de la soixante-sixième édition de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, prévue à Thiès.

L'APL reçoit en effet, dans le cadre d'une série d'émissions, les autorités de la région, élues et administratives, pour passer en revue les différentes étapes des préparatifs de la fête du 4 avril. L'événement est couvert par plus d'une trentaine de journalistes issus des différents médias locaux. L'édile de la capitale du rail s'est réjoui de l'évolution des travaux de l'éclairage public, conduits à près de 100%.

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"La décoration se passe très bien au niveau de l'éclairage public. Pour les deux avenues qui nous restent aujourd'hui, on a une évolution de plus de 90 % et d'ici le 28 mars, nous pourrons allumer les lampes", a-t-il indiqué, ajoutant que concernant l'élagage des arbres, "l'essentiel a été déjà fait".

S'agissant des différentes installations des tentes le long de l'avenue Caen devant accueillir le défilé, le maire s'est montré optimiste, en rappelant que les travaux avancent bien. "Au niveau du pavage, nous sommes en train de renforcer les équipes et la stratégie pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Je pense que les conditions d'une belle fête sont aujourd'hui réunies à Thiès", a-t-il conclu.