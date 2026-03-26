Gambie: ITAS est l'avenir de l'administration fiscale, déclare le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) aux journalistes

L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a lancé un vaste projet de modernisation de la gestion fiscale en Gambie avec l'introduction du Système Intégré de Gestion Fiscale, une plateforme numérique sensée transformer de manière fondamentale le mode de gestion fiscale sur toute l'étendue du territoire national.

« L'introduction de ce système réduira considérablement le temps et les efforts requis pour remplir les obligations fiscales. Ce système améliorera la transparence, minimisera les erreurs humaines, et toutes les transactions auront désormais une empreinte numérique. Ce système représente l'avenir de la gestion fiscale - un avenir numérisé, efficace, et bâtit sur les principes de la transparence, de l'intégrité, et du service, » a annoncé le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA).

Cette initiative a été le sujet principal d'un forum de rencontre et de formation pour les medias organisé en collaboration avec le Réseau des Reporters spécialisés dans les Domaines de la Finance et de la Fiscalité, avec le soutien financier du Projet ITAS de la Banque Mondiale.

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Cette synergie, qui a rassemblé plus de 35 journalistes, fait partie d'une stratégie globale visant à sensibiliser le public et à garantir la diffusion d'informations authentiques sur les réformes fiscales et numériques présentement en cours.

Mr Yankuba Darboe, le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), a souligné lors du discours liminaire le rôle primordial des contribuables et des médias dans l'ascension du pays vers le développement économique et infrastructurel. Selon lui, les journalistes sont non seulement des contribuables, mais également des partenaires indispensables dans la dissémination de l'information. A ce titre, la sensibilisation des journalistes au mode de fonctionnement des systèmes fiscaux est nécessaire en vue de stimuler le développement national.

Mr Yankuba Darboe a soutenu que l'introduction du Système Intégré de Gestion Fiscale représente une évolution vers un système moderne basé sur la technologie de pointe aux dépens des systèmes fiscaux traditionnels.

« Ce système n'est pas juste une évolution. C'est une transformation radicale qui nous permettra de digitaliser nos services de base, » a-t-il déclaré, insistant sur l'urgence pour les services fiscaux et les contribuables de s'adapter au nouvel environnement numérique.

Il a révélé que le Système Intégré de Gestion Fiscale est une plateforme informatique sécurisée conçue pour simplifier les procédures fiscales et améliorer les prestations de service. Une fois qu'elle sera totalement opérationnelle, elle permettra aux contribuables de remplir un grand nombre de fonctions. Les contribuables seront en mesure de s'inscrire, de s'acquitter de leurs obligations fiscales, d'effectuer des paiements à travers des canaux numériques sécurisés, et de remplir les formulaires de remboursement plus efficacement, et ce, sans ressentir le besoin de se déplacer physiquement car tout sera fait en ligne.

Ces attributs, a-t-il noté, réduiront considérablement le temps et les efforts normalement requis pour s'acquitter des obligations fiscales tout en consolidant la transparence et la chaine de responsabilité dans le système.

Cependant, Mr Darboe a promptement fait remarquer que la technologie à elle seule ne peut garantir le succès de cette initiative.

« Nous sommes pleinement conscients que le succès de ce système ne repose nullement sur la technologie. Cela dépendra des usagers et de ceux qui transmettront, qui divulgueront le mode d'emploi de ce système, » a-t-il précisé.

Il a incité les journalistes à s'approprier le processus de réforme en éduquant le public et en veillant à ce que les contribuables soient sensibilisés, adéquatement informés et confiants dans l'utilisation de ce système.

« Vos voix, vos plateformes, et votre influence sont indispensables pour garantir que les contribuables sur toute l'étendue du territoire national comprennent et adhèrent pleinement au Système Intégré de Gestion Fiscale, « a-t-il ajouté.

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie a également exhorté les participants à considérer le Système Intégré de Gestion Fiscale comme un outil qui rehaussera l'équité et l'efficacité du système fiscal, notant que le succès de la mise en oeuvre du système pourrait transformer la relation entre l'Etat et les contribuables.

Mr Abdoulie Nyokeh, le président du Réseau des Reporters spécialisés dans les Domaines de la Finance et de la Fiscalité, a affirmé que cette formation vient en réponse à la demande formulée par les journalistes souhaitant profondément s'imprégner des lois fiscales et des reformes numériques présentement en cours.

Il a salué la direction de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) pour l'organisation de cette session de formation et a noté que cela reflète la contribution grandissante des médias dans le développement national. « Je ne doute nullement que la session d'aujourd'hui sera inclusive et riche en enseignements, que les journalistes en tireront d'énormes enseignements sur le projet ITAS et autres réformes en cours, » a révélé Mr Nyokeh.

Il a déclaré que cette formation vise à doter les professionnels des médias des connaissances et compétences nécessaires pour la dissémination d'informations authentifiées sur la fiscalité, les affaires, et les thèmes financiers; des domaines dont la compréhension échappe souvent au public.

Mr Nyokeh a également indiqué que le forum fait partie d'une série de rencontres impliquant les parties prenantes initiée par l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) en vue de susciter l'intérêt du public pour le Système Intégré de Gestion Fiscale et autres réformes introduites au cours des années récentes.

Il a maintenu que le renforcement de la collaboration entre l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et les médias est un gage de transparence et rehaussera la confiance du public quant à la fiabilité du régime fiscal.

Mr Essa Jallow, le directeur général adjoint de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a accentué l'importance que revêt l'accès à l'information dans le renforcement du contrat social entre les citoyens et l'Etat.

« Vous pratiquez une profession noble car le contrat social ne signifie absolument rien si les citoyens ne peuvent avoir accès à l'information, » a-t-il déclaré.

Mr Jallow a réaffirmé l'attachement de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) au principe de la transparence. Il a fait observer que l'institution fiscale est tellement déterminée à veiller à ce que les citoyens puissent librement avoir accès à l'information qu'elle est même prête à aller au-delà des exigences légales en vue de tenir le public informé.

Il a mis un accent particulier sur le fait que l'introduction du Système Intégré de Gestion Fiscale entre dans le cadre d'un programme général de modernisation de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) visant à harmoniser le régime fiscal de la Gambie avec les meilleurs pratiques internationales.

« Dans un nombre important de pays, les méthodes artisanales que nous employons actuellement appartiennent au passé. C'est la raison pour laquelle nous devons moderniser notre système fiscal en vue de servir efficacement la clientèle et réduire à la fois les coûts administratifs et ceux liés à la conformité fiscale, » a-t-il révélé.

Selon lui, le nouveau système permettra aux contribuables d'avoir accès à des services peu importe leur location, éliminant ainsi les longues files d'attente et réduisant le besoin de se rendre physiquement dans les bureaux en charge de percevoir les contributions fiscales.

« Le Système Intégré de Gestion Fiscale réduira les coûts et accentuera notre efficacité. Tout le monde y gagnera, » a-t-il ajouté.

Mr Samba Sallah, le directeur du Projet ITAS, a accentué l'importance de ce forum en soulignant utilité de rencontrer le plus tôt possible les parties prenantes, notamment les médias.

Il a observé que les journalistes jouent un double rôle en tant que contribuables et en tant que communicateurs dans la mesure où leur participation est cruciale au succès de cette réforme.

« L'objectif du Système Intégré de Gestion Fiscale est de simplifier l'administration fiscale pour les autorités compétentes et les contribuables. Bien que le système fonctionne bien, la nécessité d'un régime fiscal moderne, mieux adapté aux exigences du monde contemporain est impérieuse, » a annoncé Mr Sallah.

Il a révélé que le système présent ne s'aligne pas avec les exigences de la technologie moderne, d'où la conception et la mise en oeuvre du Système Intégré de Gestion Fiscale.

Crucialement, a-t-il soutenu, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a adopté une approche proactive en rencontrant les parties prenantes avant la mise en application effective du nouveau système.

« Nous ne souhaitons nullement attendre que le système soit effectivement prêt avant d'informer les contribuables. Ce système a été conçu pour tous les Gambiens, et la compréhension de tout un chacun est primordiale, » a-t-il observé.

Mr Lamin Cham a également tenu à exprimer son opinion sur la mise en service prochaine de ce système. Il a félicité l'Administration Fiscale de la Gambie pour leur esprit innovant et a incité les journalistes à accorder le plus grand sérieux à leur formation.

Il a mis un accent particulier sur le rôle majeur que remplit le régime fiscal dans le développement national, exhortant les professionnels des médias à se servir de leurs plateformes pour sensibiliser et stimuler l'adhésion du public.

Cette séance de formation a couvert une large panoplie de sujets, notamment le mandat de l'Administration Fiscale de la Gambie, les réformes numériques en cours, et le rôle des médias dans l'éducation du public sur leurs obligations fiscales.

Les participants ont activement pris part aux discussions afin d'obtenir des éclaircissements et approfondir leur compréhension du Système Intégré de Gestion Fiscale et autres thèmes fiscaux d'ordre générale.

Cette rencontre a également donné la rare opportunité aux journalistes de tenir des discussions avec l'équipe dirigeante de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et les experts techniques, et ce, dans un esprit d'ouverture, de dialogue et de collaboration.