Sénégal: Une exposition photo pose la problématique des mobilités internes dues aux conditions climatiques

26 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La délégation de la Wallonie Bruxelles au Sénégal abrite une exposition dénommée "Gàddaay" (partir) de l'artiste visuel Massow Kâ dit "El Junior", qui pose la problématique des mobilités internes dues aux conditions climatiques et environnementales au Sénégal.

Cette exposition, prévue du 25 mars au 3 avril, se tient dans le cadre de la commémoration du mois de la Francophonie. Elle met en scène cinq habitants de Saint-Louis, dont les revendications et l'histoire portent sur un "regard nouveau, loin des idées reçues sur les réfugiés climatiques". Dans une grande salle, le visiteur peut admirer un espace intitulé "La mer a été partagée", avec une sorte de plage aménagée et des photos notamment celles de l'exploitation pétrolière. Une allusion subtile à la menace que fait peser l'exploitation des hydrocarbures sur l'environnement.

Un autre espace intitulé "La mobilité forcée face à l'érosion" présente des photographies de familles déplacées à la suite d'une érosion côtière. Cette exposition immersive, mêlant image et son, se veut un outil de questionnement et une note de plaidoyer. "C'est une exposition riche en images mais aussi avec des sons explicites. Le choix de +Gàddaay+ c'est par rapport à la ville de Saint-Louis qui, depuis quelques années, est menacée par le changement climatique", a déclaré l'artiste.

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Selon Massow Kâ, par ailleurs cinéaste, ce travail immersif questionne sur les effets du changement climatique au Sénégal. Il juge important de mettre en exergue ces mobilités internes, lesquelles ne sont pas seulement liées aux problèmes économiques. Les personnes établies à Gandiol par exemple, par rapport à la salinisation des terres, sont obligées de migrer vers Ziguinchor et ailleurs, "donc c'est tout ce que nous avons essayé de mettre dans ce contexte d'exposition", explique l'artiste, dans un entretien avec des journalistes lors du vernissage.

Selon lui, il s'agissait de mettre en dialogue "l'art et la science", en vue de créer une œuvre susceptible d'être accessible à tous. "El Junior" ajoute que cette exposition peut aussi se voir comme une sensibilisation et une interpellation pour les enfants autour de l'environnement et de problèmes inhérents au changement climatique. "C'est ce même modèle qu'on a fait en Suisse. Aujourd'hui ce même guide est disponible là-bas, où les enfants apprennent sur les changements climatiques en Afrique", indique-t-il.

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