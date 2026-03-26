Nigeria: Le diocèse de Wakuri tire la sonnette d'alarme face à de nouvelles attaques perpétrées par les bergers peuls

Abuja — Une nouvelle alerte a été lancée concernant de nouvelles attaques potentielles de bergers peuls dans le district de Takum et dans d'autres régions de l'État de Taraba, dans le nord-est du Nigeria. Cette alerte a été lancée par le diocèse de Wakuri dans un communiqué daté du 25 mars et signé par Mgr Anthony Bature, vicaire administratif et responsable du comité diocésain pour la paix.

« Une vidéo provenant d'une organisation appelée « Equipping the Persecuted » circule actuellement sur les réseaux sociaux », indique le document transmis à l'Agence Fides. « Son directeur exécutif, Judd Saul, met en garde contre une attaque imminente, prévue à partir du 23 mars, menée par des milices ethniques peules à Takum, Chanchanji et dans le district de Tor Damisa de la collectivité locale de Donga, entre autres localités. Comme on le sait, une attaque similaire a déjà été déjouée à Chanchanji entre le 21 et le 22 mars 2026, mais les terroristes ont été repoussés par l'armée ».

Dans la région de Takum, l'église catholique St. James the Great à Adu a toutefois été attaquée (voir Fides 25/3/2026)

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Mgr Bature avertit que « de plus en plus de terroristes se réorganisent dans différentes localités autour de la municipalité de Takum, comme New Gboko et d'autres, et dans la municipalité de Donga, le long du fleuve Donga et à Ananum ».

Le diocèse de Wakuri souligne que l'insécurité causée par les bergers peuls aggrave la situation des populations de la région. « La nouvelle de ces attaques alimente la peur et l'angoisse de la population, la poussant à un exode massif vers des destinations inconnues, sans aucun espoir de salut ».

« À la lumière de cela, l'Évêque, Mgr Mark Maigida Nzukwein, invite les doyens, les prêtres et les personnes consacrées des zones susmentionnées à sensibiliser leurs fidèles et à prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour assurer leur sécurité », indique la déclaration, qui invite « à contacter les forces de l'ordre afin de renforcer la sécurité et d'éviter la catastrophe humanitaire imminente ».

Lors d'une rencontre avec la presse en février dernier, l'Évêque de Wakuri, Mgr Mark Maigida Nzukwein, a rapporté que depuis septembre 2025, les habitants du district de Chanchanji, dans la zone de gouvernement local de Takum, ainsi que de certaines parties des zones de gouvernement local d'Ussa et de Donga, dans le sud de l'État de Taraba, vivent dans une situation dramatique en raison des attaques des bergers peuls.

« À ce jour, on dénombre plus de 80 morts, de nombreux blessés, plus de 200 communautés et églises détruites et plus de 90 000 résidents catholiques déplacés », a déclaré Mgr Nzukwein, selon lequel « les miliciens peuls qui commettent ces attaques arrivent généralement aux premières heures du matin, le plus souvent pendant que les gens dorment, et lancent leurs assauts, tuant quiconque ils rencontrent et incendiant les maisons et les récoltes ».

« De plus, poursuit l'Évêque, les miliciens ont pris le contrôle des terres agricoles de la population et attaquent quiconque ose se rendre dans leurs fermes pour se procurer de la nourriture pour sa famille. Certaines femmes ont été violées lors de ces attaques ». Les éleveurs utilisent les récoltes pour nourrir leurs troupeaux.