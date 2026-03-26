Sénégal: Assises des 'daaras' - Des acteurs planchent sur un pré-rapport des concertations communales

Diamniadio — Des maîtres coraniques et des agents du ministère de l'Education nationale ont échangé mercredi à Dakar sur un pré-rapport des concertations communales sur les "daaras" (écoles coraniques), en prélude des prochaines assises nationales de ce secteur.

"C'était une rencontre de partage de l'ensemble des consensus et conclusions tirés de ces concertations au niveau des communes des 14 régions du pays que nous avons émis dans un pré-rapport qu'on doit présenter à l'occasion de la cérémonie des assises nationales des daaras", a expliqué le coordonnateur national du comité scientifique des assises des "daaras", Sam Bousso. Il intervenait en marge de cette rencontre de partage, à laquelle ont pris part plusieurs enseignants coraniques ainsi que des officiels, sous l'égide du ministère de l'Education nationale.

M. Bousso a rappelé la volonté exprimée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le 28 novembre 2024, de mieux organiser les "daaras" pour les intégrer dans le système éducatif sénégalais. Selon lui, dans cette perspective, les maîtres coraniques se sont concertés pour dégager une stratégie nationale relative au fonctionnement des "daaras" notamment en termes de modernisation.

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"Cela fait résulte de la volonté du gouvernement d'inscrire les daaras dans le programme de l'éducation nationale. Les organisations des daaras, le comité de pilotage, le comité d'organisation, la direction des daaras ont travaillé dans ce processus", a-t-il indiqué.

Il a précisé que le but recherché est d'impliquer "tous les acteurs concernés", soulignant que dans ce sens, des journées de concertations ont été organisées dans chaque commune du pays, autour de thématiques touchant le financement des "daaras", leur fonctionnement et l'amélioration des programmes.