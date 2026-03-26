Sénégal: Kaolack - Caritas célèbre les Journées internationales dédiées aux droits de la femme et à l'eau

Kaolack — La direction diocésaine de Caritas Kaolack (centre) a célébré, mercredi, les Journées internationales dédiées aux droits de la femme et à l'eau, sous la présidence de l'adjoint au préfet du département de Kaolack, Etienne Antoine Lopy, a constaté l'APS.

Ces Journées sont célébrées respectivement le 8 et le 22 mars de chaque année, mais Caritas Kaolack a choisi d'organiser les festivités ce 25 mars. Pour la journée dédiée aux droits de la femme, les réflexions ont porté sur le thème : "Droits, justice et action pour toutes les femmes et les filles". S'agissant de la journée de l'eau, l'édition 2026 est axée sur le thème "L'eau, source d'égalité", mettant l'accent sur l'accès équitable à l'eau potable et à l'assainissement, en particulier pour les femmes et les filles".

Selon l'abbé Etienne Ndéné Ndong, directeur diocésain de Caritas Kaolack, cette édition met l'accent sur le rôle essentiel que joue le droit fondamental à l'eau potable et à l'assainissement dans l'égalité des sexes. En matière de droits des femmes et d'accès à l'eau, les thèmes se regroupent, justifiant la nécessité pour Caritas de fusionner les deux journées et de tenir une seule célébration, sur le thème "Accès équitable à l'eau pour les femmes et filles, facteur d'autonomisation économique et d'amélioration du cadre de vie".

"Ce choix n'est pas fortuit, car il répond à une double urgence : la justice sociale et la résilience environnementale", ont indiqué les responsables de Caritas Kaolack. L'abbé Ndong a fait valoir que les thématiques "majeures" développées à cette occasion rejoignent "fortement" les orientations de l'Etat du Sénégal. Il s'agit de travailler à l'accès équitable à l'eau pour les filles et les femmes comme facteur d'autonomisation économique et d'amélioration du cadre de vie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Cela est important pour nous, parce que la femme occupe une place importante dans la société, ainsi que dans les dynamiques de développement de notre pays. Et justement, l'action de Caritas est aussi née autour de l'eau et est en train de se consolider avec les femmes et avec l'eau", a souligné le religieux.

Selon Etienne Antoine Lopy, l'adjoint au préfet du département de Kaolack, la "Vision Sénégal 2050", qui structure les politiques de développement du pays, place l'autonomisation, le leadership et l'égalité des droits des femmes au cœur de la transformation socio-économique du pays. "Considérées comme des leviers essentiels, les femmes sont ciblées pour renforcer la production, la souveraineté alimentaire et la régulation sociale, garantissant ainsi un développement inclusif et durable", a déclaré l'autorité administrative.

Il a ajouté que ce référentiel des politiques publiques du Sénégal veut faire de la femme "une actrice incontournable" du développement local, portant la dynamique économique, sociale et environnementale, notamment en milieu rural. "A travers cette vision, les autorités du pays sont conscientes que l'engagement de nos braves femmes dans les activités génératrices de revenus et leur gestion des ressources communautaires sont décisifs pour la réduction de la pauvreté", a indiqué M. Lopy.

Il a fait observer que le modèle social du Sénégal est marqué par des inégalités, car "les femmes et les filles sont, de loin, moins avantagées que les hommes". Se disant convaincu que l'accès universel à l'eau potable est à portée de main, malgré les disparités, M. Lopy soutient que la volonté politique affichée par l'Etat ainsi que les "efforts appréciables" consentis permettront d'atteindre cet objectif.