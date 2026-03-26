Sénégal: Vers l'érection d'un parlement des enfants par l'Assemblée nationale

Dakar — L'Assemblée nationale s'oriente vers la mise en place d'un parlement des enfants pour une meilleure valorisation des droits de cette catégorie de la population, a-t-on appris du cinquième vice-président de l'institution, Samba Dang.

"Après la mise en place de conseils municipaux des enfants dans les collectivités territoriales, nous devons également avoir un parlement des enfants. Un parlement des enfants nous fait penser tout simplement à un lieu de valorisation des droits des enfants et de représentation de leurs pairs" a-t-il déclaré.

Samba Dang présidait mercredi la cérémonie d'ouverture d'un séminaire de dialogue entre les enfants maires de soixante-dix-sept communes et les parlementaires, dans le but de favoriser des échanges productifs entre eux et de faire connaitre le fonctionnement et les missions de la chambre législative.

Des membres des commissions culture, communication et environnement de l'Assemblée nationale étaient également présents à la rencontre coorganisée par la Coalition nationale des associations et ONG en faveur des enfants (CONAFE). Selon Samba Dang, un parlement des enfants est un investissement prometteur. "Si ces enfants qui seront demain nos députés, nos présidents d'Assemblée et nos questeurs connaissent les lois avant même d'être des députés, ils pourront mieux vulgariser l'action parlementaire", a-t-il dit.

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Samba Dang a également fait part de la volonté des autorités d'institutionnaliser les conseils municipaux d'enfants et la prise en charge de leurs préoccupations dans les budgets des collectivités territoriales. "Nous allons tout faire pour que la prise en charge des préoccupations des enfants soit élaborée dans les budget-programmes : surtout les questions liées principalement à l'éducation, à la santé publique, aux loisirs et aux aires de jeu. L'enfant aura tout simplement son mot à dire dans tout ce qui le concerne et nous ferons en sorte que cela figure dans la loi de finance initiale", a-t-il promis.

La secrétaire exécutive de la CONAFE, Justine Laison, estime que "reconnaitre les conseils municipaux d'enfants, c'est leur donner encore plus de place dans le cadre du suivi des engagements qui sont pris par l'État du Sénégal". Il considère que "ces représentations sont des cadres de participation citoyenne des enfants au niveau local". Les enfants maires ont quant à eux sollicité, par la voix de leur porte-parole, Mouhamadou Lamine Diop, le vote et l'adoption d'un Code de l'enfant afin de mieux garantir leurs droits.