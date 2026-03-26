Sénégal: UGB - Le Conseil académique maintient la date butoir du 14 août 2026 et serre la vis face à la grève étudiante

Face à une grève estudiantine qui s'éternise, le Conseil académique de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a haussé le ton. Réuni en séance extraordinaire le mardi 24 mars 2026, il a adopté une résolution ferme qui fixe des lignes rouges claires : l'année universitaire 2025-2026 se terminera le 14 août 2026, coûte que coûte, renseigne un communiqué paru ce mercredi 25 mars 2026.

La situation à l'UGB est tendue. La persistance d'un mouvement de grève des étudiants perturbe depuis plusieurs semaines le calendrier des enseignements et des évaluations. Le Conseil académique, présidé par le Recteur Pr. Magatte Ndiaye, dit avoir examiné la situation avec une « vive préoccupation » et a choisi de répondre par la fermeté plutôt que par le compromis.

La date du 14 août 2026 pour la clôture de l'année académique est ainsi réaffirmée sans ambiguïté, quelles que soient les perturbations en cours.

Menaces de poursuites et d'invalidation

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Le Conseil ne s'arrête pas là. Il annonce se réunir à nouveau en août pour évaluer la situation et se prononcer sur une éventuelle invalidation de l'année ou d'un semestre, sur la base des rapports des différentes Unités de Formation et de Recherche (UFR) et de l'Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL).

Plus grave encore, le Conseil académique a instruit le Recteur d'engager des procédures disciplinaires contre les étudiants identifiés comme ayant empêché le bon déroulement des cours et des examens. Ces derniers seront traduits devant le Conseil de discipline, en application de la loi 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires.

La résolution rappelle également que la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) est suspendue depuis une résolution du 11 avril 2019, réitérée le 4 juillet de la même année. Elle n'a donc aucune existence administrative ou juridique reconnue par l'université. Seuls les délégués élus au sein des UFR et de l'IPSL sont considérés comme les représentants légitimes des étudiants.