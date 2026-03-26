Madagascar: 3e Festival LaTabatra - Une diversité de saveurs culinaires à l'honneur

Un rendez-vous gourmand qui célèbre la diversité culinaire. La troisième édition du Festival LaTabatra s'annonce comme un événement incontournable à Antananarivo, réunissant saveurs locales et influences internationales dans une ambiance festive et chaleureuse.

Initialement prévu les 11 et 12 octobre 2025, le festival avait été reporté à la suite de la grève survenue en septembre 2025 dans la capitale. Il revient désormais les 18 et 19 avril 2026 au CCI Ivato, dans un espace plus vaste permettant d'accueillir un plus grand nombre d'exposants et de visiteurs.

Organisé par Studio 58 en partenariat avec Orange Madagascar, cet événement se veut avant tout un espace de rencontres. Sa mission est claire : valoriser les talents culinaires malgaches, de la street food à la cuisine gastronomique, tout en offrant une plateforme d'expression aux jeunes artistes et en promouvant des valeurs de communauté et de diversité.

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Au coeur du festival, la richesse gastronomique sera largement mise en avant. Des enseignes sélectionnées proposeront un large éventail de spécialités, notamment des street foods malgaches telles que les biscuits à base de coco, les galettes de coco, les saucisses de Talata ou encore le koba de Talata. À ces saveurs locales s'ajouteront des cuisines venues d'ailleurs, notamment indienne, européenne, chinoise et polynésienne, offrant ainsi une véritable expérience culinaire ouverte sur le monde.

Le programme s'annonce tout aussi animé. De nombreuses activités rythmeront ces deux journées, avec des concours originaux, dont un défi autour de la plus grande capacité à manger, ainsi que des sessions de cuisine participative favorisant l'échange et la convivialité. Des animations variées viendront compléter l'expérience, avec des prestations artistiques assurées par Nate Tex et Reko Band.

Pensé comme un moment de partage, le Festival LaTabatra propose également des espaces adaptés à tous les publics.