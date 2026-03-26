Madagascar: Sabotsy Namehana - Un homme armé d'un pistolet factice arrêté

26 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un homme a été arrêté par la police de Sabotsy Namehana après avoir menacé des personnes avec un couteau et un pistolet factice. L'incident s'est produit lundi, vers 11 heures, dans un bar du quartier d'Andranovelona.

Alertés par des habitants, les policiers du commissariat central d'Avaradrano sont rapidement intervenus. L'individu a tenté de prendre la fuite en réalisant que les Forces de l'ordre avaient été prévenues, mais il a été rattrapé et maîtrisé peu après.

Le suspect a été conduit au commissariat pour être placé en garde à vue, le temps de l'enquête et des interrogatoires. Selon des témoins, il aurait auparavant travaillé comme vendeur de téléphones à Ampasampito, avant de présenter des troubles mentaux. Il serait coutumier de ce type de menaces, bien que les raisons exactes de son état ne soient pas connues.

Si son état mental est reconnu, aucun crime ni délit ne pourra lui être imputé, le Code pénal précisant qu'aucune responsabilité ne peut être retenue lorsque le prévenu agissait en état de démence ou sous l'effet d'une force irrésistible au moment des faits.

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