Madagascar: Atsinanana - Appel au secours de Jacquot Veloniaina

Le malheur des uns fait le bonheur des autres ! Ce proverbe illustre la mésaventure vécue par un cordonnier en situation de handicap, qui vient d'être victime d'escroquerie lors du passage du cyclone Gezani en février à Toamasina.

Jacquot Veloniaina, célibataire et âgé de 46 ans, vit de la réparation de chaussures et se déplace en fauteuil roulant en raison de son handicap physique, le long du rail ferroviaire au dépôt 4ème à Analakininina, dans la cité Vohitsara. Après la destruction de son habitation, il est livré à lui-même depuis plus d'un mois. Sa maison ressemble à un taudis, en falafa ou satrana, à peine suffisant pour dormir et abriter ses effets personnels.

Il vient d'être victime d'une escroquerie après le cyclone. Un individu était venu le voir quelques jours après le sinistre et lui a proposé de le prendre en photo pour demander de l'aide en sa faveur. Sa photo a fait le tour des réseaux sociaux ainsi que le numéro de téléphone de l'individu. Ce dernier a profité de sa situation pour détourner les aides versées via mobile banking vers son propre numéro.

Face à cette situation, Jacquot Veloniaina dénonce les faits et lance un appel à l'aide dans une interview accordée à la télévision locale Feo Mazava Atsinana (FMA) de Toamasina, mardi dernier.

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« Je suis victime d'une escroquerie. Un homme était venu me proposer son aide en publiant sur Facebook des informations sur mon handicap. Il a proposé que son numéro soit publié avec ma photo, car je n'avais pas encore de téléphone. Puis, il est revenu pour exhiber qu'il a déjà obtenu 400 000 ariary. Mais il ne m'a rien donné et il est reparti.

Je l'ai appelé plus tard et demandé à ce que la somme soit virée sur mon numéro, car une personne de bonne volonté m'a offert un poste. Mais il m'a répondu qu'il ne me connaît pas et qu'il ne donne pas d'aide et qu'il réalise seulement des publications sur les réseaux sociaux. Je n'ai plus aucune ressource pour vivre. Les gens sont occupés à reconstruire leurs maisons et ne se soucient pas de faire réparer leurs chaussures.

Je lance un appel à l'aide et au secours, car je suis dans la difficulté financière. J'attire l'attention des responsables et des autorités, car on n'a jamais obtenu d'aide du gouvernement. Si vous voulez apporter votre contribution, veuillez l'apporter en mains propres ou l'envoyer sur mon numéro 0336825364 en mon nom », a supplié Jacquot Veloniaina.