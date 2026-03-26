Afrique: Litige CAN 2025 - Des plaintes contre les membres du jury de la CAF déjà rédigées

Dakar — L'avocat sénégalais Seydou Diagne a confirmé jeudi, au nom de la Fédération sénégalaise de football (FSF), la volonté de la partie sénégalaise d'engager des poursuites pour corruption contre cinq membres du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF).

"Les plaintes sont rédigés, les choses sont en train d'être structurées, les juridictions sont identifiées [...], à New York ou Washington. On expliquera les raisons plus tard", a-t-il annoncé.

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse que le collège d'avocats mandaté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) tenait à Paris, dans le cadre du litige avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la CAF au sujet de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football.

Me Diagne, coordonnateur du collège d'avocats composé de spécialistes sénégalais, espagnols et suisses, entre autres, a indiqué qu'il est divisé en deux pools dont l'un s'occupe des suspicions de corruption.

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Selon lui, lorsqu'une victime comme l'État du Sénégal, ses supporters, sa Fédération de football disposent d"indices pouvant révéler des manquements "graves", de nature à justifier des procédures pénales nationales ou internationales, il est possible de saisir la justice.

"Nous n'accusons pas le royaume du Maroc, mais nous avons des éléments légitimes pour demander l'ouverture d'une enquête pénale internationale aux Etats-Unis", a affirmé l'avocat sénégalais.

Il a annoncé la tenue d'une réunion, ce jeudi, pour évoquer de "graves allégations" et des "indices" de corruption.

Pour l'ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, Maitre Olivier Sur, les avocats de la Fédération sénégalaise de football ne parlent pas pour le moment corruption, mais comptent mettre en place une équipe devant mettre en oeuvre des investigations nécessaires.

Le Maroc a été déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sur tapis vert (3-0) pa jury d'Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF), deux mois après la victoire du Sénégal sur le terrain par un but à zéro.

Après une interruption d'environ 17 minutes de la finale, suite à l'abandon controversé du Sénégal, les joueurs sont finalement revenus sur le terrain et le penalty de Brahim Diaz a été arrêté avant que Pape Gueye n'inscrive le but de la victoire en prolongation.

Réagissant à la décision de la CAF, le gouvernement sénégalais, à la suite de la Fédération sénégalaise de football a déploré la décision de la CAF et saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour une enquête.

Cette "décision inédite, d'une gravité exceptionnelle, heurte de front les principes cardinaux qui fondent l'éthique sportive, au premier rang desquels figurent l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain", a souligné le gouvernement dans un communiqué.