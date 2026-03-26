Sénégal: Axe Dakar-Madrid - Plus de 700 milliards FCFA de flux commerciaux, avec un excédent inédit en faveur du pays

25 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

La visite officielle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en Espagne, met en lumière une intensification notable des relations économiques entre les deux pays. Avec plus de 700 milliards FCfa de flux commerciaux cumulés, un excédent inédit en faveur du Sénégal et des perspectives d'investissements dans des secteurs clés, cette séquence diplomatique confirme la montée en puissance de l'axe Dakar-Madrid.

Les relations commerciales entre le Sénégal et l'Espagne atteignent un niveau inédit. Selon des sources officielles, les exportations sénégalaises s'élèvent à 388 milliards FCfa, contre 315 milliards FCfa d'importations, soit un volume global dépassant les 700 milliards FCfa.

Fait marquant : le Sénégal enregistre un excédent commercial de 73 milliards FCFA, une première dans ses échanges avec l'Espagne. Cette performance reflète une meilleure valorisation des produits sénégalais sur le marché espagnol et une diversification progressive des partenariats.

Diplomatie économique

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En marge de cette visite, le Forum économique Sénégal-Espagne a servi de cadre à la consolidation de cette dynamique. Le chef de l'État a mis en avant les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires, renforçant ainsi l'attractivité du Sénégal auprès des investisseurs. Cette approche proactive vise à transformer les relations commerciales en partenariats durables et productifs.

Au-delà des échanges commerciaux, plusieurs projets d'envergure ont été évoqués, rapportent les mêmes sources. Le programme « Diourbel Durable », estimé à 380 milliards FCfa, illustre cette volonté d'orienter les financements vers des projets à fort impact économique et social. Les secteurs de l'agroalimentaire et du tourisme figurent également parmi les priorités, avec des perspectives de renforcement des capacités locales et de montée en gamme de l'offre.

La dimension humaine d'une intégration

La visite a également permis d'aborder les préoccupations de la diaspora sénégalaise en Espagne. Des mesures concrètes ont été annoncées, notamment la réduction des délais de délivrance des passeports et la simplification des procédures administratives. Les échanges avec les autorités des îles Canaries ont porté sur la gestion des flux migratoires, avec un accent sur la lutte contre les réseaux clandestins et le traitement des causes profondes de la migration.

Au-delà des chiffres, cette visite traduit une évolution qualitative des relations entre Dakar et Madrid. Le Sénégal s'affirme comme un partenaire économique crédible, capable de générer des excédents commerciaux et d'attirer des investissements structurants.

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