Sénégal: « Fostering the Future Together » - Le plaidoyer de Marie Khone Faye à la Maison-Blanche

La Première Dame de la République du Sénégal, a participé, ce mercredi, au sommet inaugural de la coalition mondiale « Fostering the Future Together », organisé à la Maison-Blanche sous l'impulsion de Melania Trump, Première Dame des États-Unis. Cette initiative internationale rassemble des leaders du monde entier autour d'un objectif commun : le bien-être et la protection des enfants à l'ère du numérique.

« Je salue la mobilisation internationale en faveur des enfants et insiste sur le rôle central du numérique et de l'intelligence artificielle pour promouvoir l'équité et la transformation sociale », s'est réjouie Marie Khone Faye lors de son allocution.

Elle a présenté les avancées du Sénégal dans le domaine de l'éducation numérique : formation des enseignants, développement de contenus pédagogiques en langues nationales et émergence de solutions innovantes portées par la jeunesse sénégalaise. Marie Khone Faye a également souligné la nécessité d'un encadrement éthique des technologies, afin d'assurer un environnement numérique sûr, inclusif et protecteur pour tous les enfants, y compris ceux ayant des besoins spécifiques.

Trois axes prioritaires pour le Sénégal

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À travers la participation de sa Première Dame à ce sommet, le Sénégal confirme son engagement autour de trois priorités : l'accès équitable aux outils numériques ; la sécurité et l'éthique dans l'utilisation des technologies ; et le renforcement des partenariats régionaux. « La technologie doit être un pont vers le savoir, au service d'un avenir plus juste et inclusif pour chaque enfant », a-t-elle affirmé.

Le sommet a également ouvert la réflexion sur plusieurs mesures concrètes pour protéger les enfants dans l'univers numérique. Parmi elles : l'interdiction des écrans avant 3 ans et la limitation de l'usage du téléphone à un âge défini ; la réintroduction de supports pédagogiques traditionnels ; l'aide aux enfants malades grâce à des robots éducatifs ou thérapeutiques ; la lutte contre les contenus dangereux et le harcèlement en ligne ; la formation obligatoire des jeunes à un usage responsable des réseaux sociaux ; et le marquage obligatoire des contenus générés par l'intelligence artificielle.