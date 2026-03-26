Sénégal: Thiès - La presse locale mobilisée pour le 4 avril avec un plateau spécial synchronisé

25 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par El Hadj Mbaye Sarr Diakhaté

L'Association de la presse locale de Thiès (APL) a lancé, ce mercredi 25 mars 2026, un plateau spécial dénommé « En route vers le 4 avril », diffusé en synchronisation sur plusieurs chaînes.

Cette initiative constitue la contribution de la presse locale à l'organisation du défilé de la fête de l'indépendance. Plus de 30 organes de presse -- sites internet, radios nationales, radios communautaires, chaînes de télévision et presse écrite -- se sont ainsi mobilisés pour offrir une large visibilité à cet important événement républicain. Une dizaine d'émissions permettront aux populations thiessoises de s'informer sur les programmes et les festivités, le tout ponctué de reportages sur des thématiques diverses.

Le premier invité de ce plateau est le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop. Le gouverneur de la région, Saer Ndao, ainsi que le commandant de la zone militaire n°7 et les maires des communes de Thiès-Est, Thiès-Ouest et Thiès-Nord sont également attendus sur ce plateau diffusé en simultané sur plusieurs supports.

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