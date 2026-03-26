Cote d'Ivoire: BRVM - Près de 30 milliards FCFA de transactions opérés par les investisseurs ce mercredi 25 mars 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 25 mars 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), près de 30 milliards FCFA de transactions ont été opérés par les investisseurs contrastant largement avec la séance de la veille.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 29,997 milliards FCFA contre 3,720 milliards FCFA la veille, soit une forte augmentation de 26,277 milliards FCFA. Cette forte hausse a pour origine, une valeur transigée de 28,387 milliards au niveau du compartiment des obligations. Le marché a, en particulier enregistré des transactions portant sur 2 556 792 obligations Etat du Sénégal 6,95% 2025-2035 pour une valeur totale de 25,567 milliards de FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle a aussi enregistré une forte augmentation de 199,386 milliards FCFA, passant de 11 843,214 milliards FCFA la veille à 12 042,600 milliards FCFA ce 25 mars 2026. Cette hausse substantielle est consécutive à la première cotation à la BRVM des emprunts obligataires intitulés « TPCI 5,60% 2025-2030» et « TPCI 5,85%2025-2032.

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Dans le but de procéder au financement des investissements prévus au budget de l'Etat à travers des souscriptions en cash et de permettre aux investisseurs de procéder à des conversions de créances, l'Etat de Côte d'Ivoire avait émis ces emprunts. C'est dans ce cadre que l'émetteur avait procédé du 2 au 15 décembre 2025 à la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA l'obligation. Au terme de cette opération, il a été souscrit sur le marché financier régional de l'UEMOA 9 355 943 obligations TPCI 5,60% 2025-2030 et 11 171 696 obligations TPCI 5,85%2025-2032 pour un montant de 205,276 milliards de FCFA.

La capitalisation du marché des actions connait, de son côté, une baisse de 139,745 milliards, s'établissant à 15 420,618 milliards FCFA contre 15 560,363 milliards FCFA la veille. Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 2 200 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 7,29% à 2 060 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 5,92% à 6 350 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 3,70% à 1 400 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 2,18% à 2 345 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 53 650 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 8 045 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 7,17% à 7 055 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 5,49% à 3 015 FCFA) et BOA Sénégal (moins 4,76% à 6 400 FCFA).

Tous les indices sont en baisse. L'indice BRVM composite a ainsi régressé de 0,90% à 399,96 points contre 403,58 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il s'est replié de 0,83% à 187,92 points contre 189,49 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a baissé de 0,67% à 157,64 points contre 158,70 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a cédé 1,20% à 278,34 points contre 281,71 points la veille. L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 0,90% à 154,01 points contre 155,41 points la veille.