Sénégal: Coopération Sénégal-Espagne - Diomaye salue des échanges porteurs de nouvelles opportunités

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a salué la qualité des relations bilatérales entre Dakar et Madrid à l'issue de sa visite officielle en Espagne. Ce déplacement, marqué par des échanges jugés fructueux, ouvre la voie à de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.

Dans une déclaration rendue publique au moment de quitter le Royaume d'Espagne, le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance aux autorités espagnoles pour l'accueil qui lui a été réservé. « En quittant le Royaume d'Espagne, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Felipe VI et à la Reine Letizia pour l'accueil empreint de solennité, de courtoisie et de distinction », a-t-il déclaré.

Le président Faye a également adressé ses remerciements au chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, ainsi qu'à l'ensemble de son équipe et au peuple espagnol. « Je remercie également le Président Pedro Sánchez et tous les membres du Gouvernement, ainsi que le peuple espagnol, pour l'hospitalité et toutes les marques d'attention dont nous avons fait l'objet moi-même et ma délégation », a-t-il ajouté.

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Au-delà du protocole et des marques de courtoisie, le président sénégalais a insisté sur la portée stratégique des discussions menées durant son séjour. Il a notamment mis en avant « la qualité des échanges » qui, selon lui, « ouvrent de nouvelles perspectives de coopération tournées, entre autres, vers le renforcement de l'investissement et de l'emploi des jeunes ».

Cette visite s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations entre le Sénégal et l'Espagne, partenaires historiques liés par des intérêts communs en matière économique, migratoire et sécuritaire. Les engagements pris lors de cette rencontre pourraient ainsi contribuer à stimuler davantage les investissements, tout en offrant de nouvelles opportunités aux jeunes des deux pays.

Avec cette tournée diplomatique, Bassirou Diomaye Faye confirme sa volonté de renforcer l'attractivité économique du Sénégal et de diversifier ses partenariats stratégiques, dans un contexte international marqué par de nombreux défis.