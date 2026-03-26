Afrique de l'Ouest: Banques - Hausse de 21,46% du résultat net de la BOA Mali en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net après impôts de la BOA Mali a enregistré une hausse de 21,46% par rapport au 31 décembre 2024, selon les états financiers certifiés par les Commissaires aux comptes de cet établissement bancaire.

Ce résultat net s'est établi à 11,081 milliards de FCFA contre 9,123 milliards de FCFA en 2024.

A fin décembre 2025, le total bilan de la banque affiche un solde de 593,45 milliards de FCFA contre un solde de 541,49 milliards de FCFA en 2024, soit un accroissement de 51,96 milliards.

Durant la période sous revue, la banque a collecté auprès de sa clientèle des ressources de 503 milliards de FCFA contre 420,33 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 82,67 milliards. En parallèle, elle a consenti des crédits de 254 milliards de FCFA contre 276,16 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 22,16 milliards.

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Le produit net bancaire de la BOA Mali a connu une progression de 5,08% à 38 milliards de FCFA contre 36,158 milliards de FCFA en 2024.

Concernant les charges générales d'exploitation, elles ont enregistré une hausse de 3% à 20 milliards de FCFA contre 19,137 milliards de FCFA en 2024.

De son côté, le résultat brut d'exploitation enregistre une baisse de 12% avec une réalisation de 14,004 milliards de FCFA contre 15,862 milliards de FCFA en 2024.

Le coût du risque a été fortement réduit de 37,14%, en passant de 7,303 milliards de FCFA au 31 décembre 2024 à 4,590 milliards de FCFA un an plus tôt.

Quant au résultat d'exploitation, il a enregistré une hausse de 10% à 9,414 milliards de FCFA contre 8,558 milliards de FCFA en 2024.

La banque a réalisé des gains nets sur actifs immobilisés de 2,008 milliards de FCFA contre seulement 910 millions de FCFA en 2024. Ce qui a porté le résultat avant impôt à 11,422 milliards de FCFA contre 9,469 milliards de FCFA en 2024, soit une augmentation de 1,953 milliard.