Soudan: Ministère des Affaires étrangères - Les déclarations de Boulos manquent d'objectivité

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a publié aujourd'hui un communiqué condamnant les déclarations faites par Massad Boulos, conseiller du président américain Donald Trump pour les affaires africaines et arabes, accusant les forces armées soudanaises d'avoir bombardé l'hôpital Al-Daein.

Le ministère a qualifié ses déclarations qualifié d'inexact et de partial, ce qui a conduit à induire en erreur l'opinion publique locale et internationale et compromettant les efforts déployés pour instaurer la paix et la stabilité dans le pays.

Selon la communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale exprime a exprimé sa ferme désapprobation et sa condamnation sans réserve les déclarations du conseiller américain pour les affaires arabes et africaines concernant l'accusation des forces armées soudanaises auraient bombardé l'hôpital universitaire Al-Daein, sans aucune enquête ni vérification de cet incident regrettable. Ces déclarations ont induit en erreur l'opinion publique locale et internationale et ont nui aux efforts déployés pour instaurer la paix et la stabilité dans le pays.

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Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale affirme que les déclarations du conseiller américain manquent d'exactitude et d'objectivité, et ne servent que les intérêts des soutiens régionaux de la milice terroriste. Ces déclarations offrent également à la milice terroriste l'opportunité d'échapper à toute responsabilité pour ses crimes odieux et ses attaques systématiques contre les infrastructures de santé du pays, par le biais de bombardements et de destructions.

Plus de 60 % des hôpitaux et centres médicaux, publics et privés, sont ainsi hors service. De plus, la milice a délibérément tué et exécuté du personnel médical de divers secteurs de la santé, ainsi que des patients et leurs accompagnateurs, comme le monde entier a pu le constater lors de l'attaque de l'hôpital saoudien d'El Fasher.

La tendance de M. Mosaad Boulos à faire des déclarations non fondées le discrédite compromet gravement les chances de mettre fin à la guerre et d'instaurer la paix et la stabilité au Soudan. Et lui place également en position de partialité manifeste à l'encontre des Forces armées soudanaises, qui accomplissent leur devoir sacré de protéger la sécurité nationale du pays dans le strict respect du droit international et du droit international humanitaire.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale réaffirme l'engagement absolu du gouvernement soudanais à protéger les civils et les infrastructures civiles, notamment les établissements médicaux, et renouvelle son appel à la communauté internationale pour qu'elle soutienne les efforts de paix et de stabilité au Soudan.