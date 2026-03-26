Soudan: Le pays appelle à un soutien exceptionnel pour les pays touchés par les conflits

26 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Soudan a souligné l'importance de prendre en compte la situation particulière des pays touchés par les conflits et les catastrophes lors de la mise en oeuvre de la Stratégie de coopération pour le développement pour la période 2026-2029. Il a appelant pour l'adoption d'approches flexibles et exceptionnelles contribuant à soutenir le redressement, la reconstruction et la revitalisation des marchés du travail.

Cela a été dans la déclaration du Soudan, présenté par le ministre soudanais des Ressources humaines et de la Protection sociale, Mutasim Ahmed Saleh, devant la 356e session du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail (OIT), lors des discussions sur le cadre de coopération pour le développement de l'organisation pour les années à venir.

La déclaration explique que la guerre au Soudan a déplacé plus de 12 millions de personnes, majoritairement des ouvriers, des artisans et des travailleurs des secteurs de la production. , ce qui a eu des répercussions négatives sur les moyens de subsistance et a entraîné une hausse du chômage et de la pauvreté, notamment chez les jeunes et les femmes.

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Le Soudan a appelé l'OIT à élaborer des programmes de soutien spécifiquement destinés aux pays touchés par un conflit et à encourager des projets à court terme et à fort impact pour revitaliser les marchés du travail en plus de renforcement des systèmes de protection sociale et de sécurité de l'emploi, l’investissement dans la formation professionnelle et le développement des compétences, et d'activer du rôle des partenaires sociaux les moyens de participer à l'élaboration des politiques.

La déclaration a également souligné l'importance d'accroître le financement flexible et durable des programmes de coopération au développement, afin de permettre à l'OIT de répondre rapidement aux besoins des pays confrontés à des circonstances exceptionnelles.

Le Soudan a réaffirmé son engagement envers les buts et les principes de l'OIT, en particulier la promotion du travail décent, le respect de la liberté d'association et la promotion de la stabilité et du développement durable.

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