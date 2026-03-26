Sénégal: Santé, technologie et connectivité, menu des échanges du président Faye avec des investisseurs espagnols (présidence)

26 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye a discuté d'investissements structurants dans les secteurs de la santé, de la technologie et de la connectivité avec des responsables d'entreprises et de la Chambre de commerce de Fuerteventura, jeudi, dernier jour de sa visite officielle de 72 heures en Espagne, a-t-on appris de source officielle.

"Le président de la République a entamé sa dernière journée à Madrid par des audiences avec Quantum Solutions, Indra et la Chambre de commerce de Fuerteventura", a notamment indiqué la présidence sénégalaise.

Dans un message partagé sur le réseau social X, elle a indiqué que les échanges ont porté sur des perspectives d'investissements structurants dans les domaines de la santé, de la technologie et de la connectivité.

La veille, le chef de l'Etat sénégalais avait reçu une délégation de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

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Avec les responsables de cette entité, Bassirou Diomaye Faye a évoqué le rôle du Sénégal dans le développement de capacités de production de vaccins en Afrique, en lien avec les investissements déjà engagés au profit de l'Institut Pasteur de Dakar.

"La délégation a évoqué la possibilité de renforcer l'implication du Sénégal dans les initiatives africaines et internationales en matière de préparation aux pandémies", a fait savoir la même source.

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