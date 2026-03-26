Sénégal: UASZ - L'UFR des Sciences juridiques et politiques officiellement lancée

Ziguinchor — L'Unité de formation et de recherche (UFR) des Sciences juridiques et politiques de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), officiellement lancée, jeudi, s'inscrit dans une dynamique de modernisation de l'offre universitaire et de consolidation du système éducatif, a déclaré l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Alsény Bangoura.

Cette UFR, créée par le décret 2025-1275 du 30 juillet 2025, répond à la hausse des effectifs ainsi qu'à la nécessité de disposer d'un cadre institutionnel adapté aux missions d'enseignement et de recherche, a-t-il expliqué lors de la cérémonie.

Il a ajouté que cette initiative est en phase avec la vision Sénégal 2050, axée sur le développement du capital humain, la qualité de l'enseignement supérieur et l'adéquation entre formation et emploi.

La directrice de l'UFR, Geneviève Bremond, a pour sa part mis en avant les ambitions de la nouvelle structure, notamment le renforcement des infrastructures, l'augmentation du nombre d'enseignants et l'amélioration de l'offre pédagogique. Elle a notamment insisté sur la nécessité de consolider progressivement cette jeune entité académique.

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Elle a également souligné que l'UFR se veut à la fois un espace de formation et un laboratoire d'idées destiné à former des juristes et des acteurs politiques capables de répondre aux défis contemporains.

Les programmes de formation couvrent notamment le droit public, le droit des affaires, la gouvernance, le développement local et le droit international.

L'offre de formation comprend des licences en droit des affaires et en droit public économique, des masters en droit public et en administration des collectivités territoriales, ainsi que des masters professionnels, notamment en droit et action humanitaire et en droit des activités maritimes et portuaires.

Le recteur de l'UASZ, Alassane Diédhiou, a salué une évolution académique, institutionnelle et stratégique majeure.

L'érection des sciences juridiques en UFR traduit la maturation progressive des anciens départements de droit, marquée par l'augmentation des effectifs, le renforcement du corps enseignant et la diversification de l'offre de formation, a-t-il fait observer.

Les autorités universitaires ambitionnent en outre de développer la formation ouverte et à distance, d'accompagner les étudiants dans la préparation aux concours nationaux et de proposer des certificats spécialisés, notamment en protection des données personnelles et en propriété intellectuelle.

S'exprimant au nom des partenaires académiques, le représentant des universités et facultés de droit, Jean Louis Coréa, a salué l'aboutissement d'un projet de longue date, tout en réaffirmant l'engagement des enseignants-chercheurs à accompagner cette nouvelle UFR à travers des collaborations et échanges scientifiques.

Les différents intervenants ont insisté sur le rôle central des sciences juridiques et politiques dans la promotion de la justice, de l'équité, de la gouvernance responsable et de la citoyenneté, appelant les étudiants à faire preuve de rigueur, d'éthique et d'engagement.

La cérémonie s'est tenue en présence d'autorités administratives, universitaires et judiciaires, des élus territoriaux ainsi que de nombreux étudiants et partenaires, témoignant de l'intérêt suscité par cette nouvelle UFR.