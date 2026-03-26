Sénégal: Birame Soulèye Diop veut faire du contenu local 'une réalité économique tangible'

Dakar — Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a réitéré, jeudi, son ambition de faire du contenu local "une réalité économique tangible, visible et durable dans l'intérêt de tous les acteurs" concernés.

"Il est dans notre capacité de faire du contenu local une réalité économique tangible, visible, durable dans l'intérêt de tous les acteurs de la chaîne de valeurs, y compris celui qui investit et qui a pris le risque de l'investissement et qui doit sécuriser le retour sur son investissement", a-t-il déclaré.

Birame Soulèye Diop s'exprimait à l'ouverture d'un atelier de consultation des parties prenantes en vue de la réforme du cadre juridique du contenu local.

Ce terme désigne, pour une entreprise multinationale, le fait d'intégrer dans ses processus de production, des entreprises et de la main-d'oeuvre locale dans les pays étrangers où celle-ci a des activités

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"Le contenu local n'est plus seulement un enjeu sectoriel, mais c'est un puissant levier structurant de transformation économique et de souveraineté nationale", a souligné le ministre de l'Energie, appelant à faire en sorte que chaque obligation se traduise concrètement en opportunité pour les entreprises locales, en emploi pour les concitoyens sénégalais et en compétence durable.

Le Sénégal, a-t-il dit, s'inscrit dans une logique consistant à appliquer, dans ce domaine, "un véritable cadre juridique", en parlant du principe selon lequel un engagement n'a de sens que s'il produit un impact "réel et consolidé" dans le temps.

Birame Soulèye Diop a assuré que la question du contenu local "n'est absolument pas un moyen de pression ou de menace", mais "un cadre juridique harmonisé, lisible et pleinement opérationnel".

Le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local (CNSCL), Mor Bakhoum, est revenu sur l'objectif de la rencontre, visant à "conduire un diagnostic participatif et concerté du cadre juridique et réglementaire du contenu local, en vue de définir les orientations stratégiques de la réforme".

Elle devra notamment permettre de poser les bases d'un "cadre harmonisé, cohérent et plus performant".

Selon le directeur général de Petrosen holding, Alioune Guèye, "la réforme du cadre légal du contenu local constitue une opportunité historique de faire du secteur extractif non pas une enclave, mais surtout un véritable moteur de transformation économique, technologique et sociale".

M. Guèye, représentant le secrétaire permanent du Comité d'orientation stratégie du pétrole et du gaz (COS PETROGAZ), Khadim Bamba Diagne, il a soutenu que le contenu local doit être considéré comme "un projet national structurant nécessitant cohérence, coordination et exigence".

"Le contenu doit devenir un outil d'industrialisation, un accélérateur des PME/PMI et un vecteur d'inclusion économique territorial", a-t-il relevé, précisant qu'il s'agit donc de "créer des emplois qualifiés et durables, mais aussi des entreprises compétitives capables de s'insérer dans les chaînes de valeur internationales".