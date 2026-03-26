Congo-Brazzaville: OIF - Le pays sollicite le soutien du Congo à la candidature de Louise Mushikiwabo

En visite à Oyo (Cuvette), le ministre rwandais de l'Intérieur, Vincent Biruta, a transmis un double message du président Paul Kagame à son homologue congolais Denis Sassou N'Guesso. Il lui a adressé des félicitations à la suite de la présidentielle du 15 mars, tout en sollicitant le soutien du Congo à la candidature de Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Emissaire du président Paul Kagame, le ministre rwandais est venu porter un message officiel articulé autour de deux axes majeurs. Selon Vincent Biruta, le président rwandais a salué le bon déroulement du scrutin ainsi qu'une victoire « sans équivoque », y voyant une opportunité de consolider davantage les relations d'amitié et de coopération entre Brazzaville et Kigali.

En outre, la visite a également permis d'aborder un enjeu diplomatique d'envergure concernant la candidature de Louise Mushikiwabo à un troisième mandat à la tête de l'OIF. Le Rwanda sollicite en effet le soutien du Congo en vue de l'élection prévue lors du prochain sommet de l'organisation. Défendant cette candidature, Vincent Biruta a mis en avant le bilan jugé positif de l'actuelle secrétaire générale, rappelant les appréciations favorables exprimées lors de précédents rendez-vous internationaux, notamment aux sommets de Djerba en 2022 et de Villers-Cotterêts en 2024, ainsi que lors de la récente conférence ministérielle tenue à Kigali.

Selon Vincent Biruta, cette candidature s'inscrit dans une continuité visant à consolider et approfondir les réformes engagées au sein de l'organisation. « C'est une candidature qui s'inscrit dans une logique de continuité responsable pour d'abord consolider les acquis des réformes engagées et puis approfondir ces réformes pour rendre l'OIF un partenaire pertinent, crédible et respecté sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

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Le prochain sommet de la Francophonie, au cours duquel sera désigné le futur secrétaire général, se tiendra en novembre à Phnom Penh, au Cambodge. Un rendez-vous décisif pour l'avenir de l'organisation et pour la candidature défendue par Kigali.